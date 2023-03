El insólito motivo por el que Javier García terminó su romance con Guillermina Valdés

Desde que se separó de Marcelo Tinelli, a Guillermina Valdés se la involucró con varios hombres. Pero nunca la habían enganchado infraganti, algo que ocurrió hace diez días, cuando un fotógrafo la enganchó bajando del auto del arquero de Boca javier García, lo que confirmaba su relación, aunque incipiente.

La actriz y modelo confirmó en las últimas horas que se había juntado con García para conocerse, pero poco después fue el arquero el que confirmó que le puso punto final al romance, pese a que ella dice que la realidad es diferente.

Este martes, el periodista Ángel de Brito comentó en "LAM" que el romance llegó a su fin cuando el propio futbolista rechazó darle una nota al programa pero luego le confirmó la situación al notero Ale Castelo. “Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto con las cámaras. No la llamé más a Guille”, le habría dicho el futbolista al cronista, autorizándolo a que cuente al aire que ya no sale más con la actriz.

"Él decidió terminar la relación por las cosas que se dijeron en los programas", mencionó De Brito. El conductor indicó que el arquero de Boca se sintió abrumado por el interés de la prensa en la relación con la ex mujer de Marcelo Tinelli. "Javier no bancó la repercusión mediática", remarcó.

Ángel precisó que fue el propio García quien confirmó que no sigue con la modelo y actriz. "El jugador habló con Ale Castelo, nuestro cronista, y le dijo esto que estamos contando", cerró.

Poco antes, la propia Guillermina había aceptado que se había visto con el arquero. “No, no estoy en pareja. Lo vi una vez. Nos quisimos conocer, como cualquier persona que quiere conocer a alguien... ¿vos sabés lo que es ver una sola vez a una persona y que te saquen fotos?”, le dijo a los cronistas.

Pero anoche, cuando la madre le avisó lo que estaban contando en "LAM", Valdés le escribió a De Brito y desmintió al arquero. "Por favor, decilo, sabés que no te miento, no tengo ningún tipo de relación con Riquelme", le contó ella, desmintiendo algunas versiones que la vinculaban al vicepresidente de Boca, muy amigo de García, al que señalaban como encargado o chofer para que la actriz se encuentre con el ídolo.

Luego, le contó a De Brito: "A Javi García lo vi una vez. Mejor no cuento los motivos de la separación, pero si hay alguien que no terminó la relación fue él", disparó. Y agregó: "Yo no tenía una relación con Javi, nadie cortó nada, en el caso de cortar, no fue él y no fue así, cada uno quiere contar su versión de las cosas".