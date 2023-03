Un proyecto para eliminar contribuciones por mejoras por asfalto abrió una nueva polémica en el Concejo

Un proyecto del Frente de Todos para eximir a frentistas del pago de Contribuciones por Mejoras en aquellas obras viales financiadas por Provincia y Nación, generó un fuerte rechazo del Pro, en lo que comienza a configurarse como un nuevo contrapunto en el Concejo Deliberante.

El sistema de Contribuciones por Mejoras es un instrumento de recuperación de plusvalías, un tributo a través del cual el Estado cobra un dinero a actores que se vieron beneficiados económicamente por una acción estatal. El caso más usual a nivel municipal es el asfaltado de una calle, que valoriza los inmuebles que se ubican sobre dicha vía, por lo que la Comuna cobra el tributo.

A través de una iniciativa presentada en diciembre, el principal bloque opositor busca eximir a los contribuyentes durante 2023 del pago de las Contribuciones por Mejoras en aquellos casos donde las obras de pavimentación y cordón cuneta –las dos por las cuales hoy se cobra el tributo- son financiadas con fondos provistos por los gobiernos provincial y nacional. “El Municipio no tiene un costo, pero igualmente le cobra al vecino. Es una cuestión de criterio la suspensión de esa ordenanza, es una decisión política”, explicó Virginia Sívori, impulsora del proyecto, durante la última Comisión de Obras.

“Estamos de acuerdo con el sistema de Contribuciones por Mejoras”, aclara la concejala, pero en estos casos “estamos pretendiendo que cuando esa obra la paga otro organismo no se implemente esta ordenanza. Cuando el Municipio decida asfaltar con fondos propios, podrá cobrar la Compensación”, agregó la referente del Frente de Todos, quien destacó que casi la totalidad de las obras de pavimentación y cordón que se realizan en General Pueyrredon cuneta reciben financiamiento externo.

Sívori: "Cuando el Municipio decida asfaltar con fondos propios, podrá cobrar la Compensación", expresó. Foto: Prensa FdT.

El debate sobre el expediente acaparó la atención en la última sesión de Obras y allí, el concejal del Pro, Fernando Muro, expresó sin rodeos la postura del gobierno. “No vamos a avanzar con este proyecto, nos parece un intento de entrometerse en un instrumento que tiene el Ejecutivo y que funciona muy bien”, expuso. Tras acusar al kirchnerismo de “atacar una herramienta del Ejecutivo”, agregó que “no estamos de acuerdo en absoluto con este proyecto de ordenanza, que quede en claro para no generar una expectativa”.

El edil se amparó en el informe elaborado por el Emvial, al cual catalogó como “fulminante”. El reporte del ente se remite a jurisprudencia favorable del Honorable Tribunal de Cuentas con respecto a la posibilidad del cobro del tributo en obras realizadas con fondos de otra jurisdicción, particularmente por dos consultas con obras hechas en Chascomús en 2018. Además de defender el espíritu de la Contribución por Mejoras, advirtió por el impacto que tendría sobre el Fondo Mejorar, destinado a obras viales y el cual se compone, entre otros, por los ingresos generados por las contribuciones.

“Suspender la aplicación de este fondo generaría desigualdad entre los frentistas que se vean afectados a obras de cordón cuneta y pavimento y a su vez causaría un mayor desfinanciamiento del Fondo Mejorar y generaría más deficiencias y asimetrías en cuanto a la cobertura de infraestructura vial”, sostuvo Mariano Bowden, el presidente del Emvial. Según las proyecciones del Presupuesto 2023 del ente, se calculan ingresos por $40 millones por este concepto durante el año.

“No estaríamos desfinanciando en nada al Municipio, porque no paga la obra”, replicó Síviri desde su banca. “Hay que entenderlo desde la óptica del vecino ´vivo en un barrio humilde, me asfaltan la calle con dinero de Nación y Provincia y el Municipio además de recibir ese fondo, me cobra una contribución por mejoras`”. La concejala le puso un número al impacto en el bolsillo de los vecinos: por un reciente asfalto en Florencio Sánchez con fondos provinciales se generaron facturas por 78 mil pesos.

Por posturas enfrentadas, la Comisión de Obras retomó el debate del proyecto del Frente de Todos. Foto: Prensa MGP.

Desde el Frente de Todos también marcan otro aspecto: aseguran que la elección de las zonas donde realizar las obras viales se vería influenciada por la capacidad de los frentistas de pagar las contribuciones. De ese modo, explican, se verían perjudicados aquellos barrios con vecinos con menor capacidad económica.

Con un voto que podría ser clave, el concejal Nicolás Lauría se mostró en sintonía con la postura del Frente de Todos. “Tenemos que defender a los vecinos, este cambio es beneficioso para ellos. Pagar el asfalto es carísimo para los vecinos, considerando que esos fondos vienen de Nación y Provincia”, planteó. Además, aprovechó para pegarle al oficialismo: “me frustra escuchar eso (por la intervención de Muro), cuando le decimos al vecino ´págalo´, cuando ya lo pagó Nación o Provincia. Estamos de acuerdo con esto, se subsana un erro legislativo”, concluyó.

Ante la falta de acuerdos, el expediente quedó en estudio en la Comisión de Obras, a la espera, además, de un informe pendiente de la Subsecretaría Legal y Técnica.