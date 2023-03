Sendero latinoamericano (Gogol – 2022) es el primer poemario de Ivan Lucchesi Van Brussel. Más de cien páginas que buscan a través de la poesía una identidad latinoamericana.

El autor se ha dedicado a estudiar la cuestión identitaria de Latinoamérica durante bastante tiempo y con estos poemas busca plasmar en letras la construcción de una masa crítica en torno a las adversidades que ha padecido América Latina y, sobre todo, el derrotero que la región ha sufrido desde hace tanto tiempo.

-¿Por qué poemas y no otro género, quizás más afín al tema, como la crónica o el ensayo?

- La poesía siempre me ayudó mucho más a canalizar las cuestiones privadas desde hace ya un tiempo. El año pasado, decidí comenzar a exteriorizar eso. Y la poesía es uno de los géneros literarios que más me gusta. Siento la presencia de Neruda, César Vallejo, quien es un poeta de referencia universal, Nicolás Guillen y Nicanor Parra. Todos ellos han sido referencia para mí y para estos poemas. Ellos me empujaron a querer embarcarme en una obra poética propia.

Sendero Latinoamericano es un poemario que busca pensar la Patria Grande.

“En Sendero latinoamericano se exaltan las particularidades de cada territorio, sus fiestas, sus comidas y costumbres. Hijo de este tiempo, el poeta marca la riqueza de la diferencia, resalta el respeto a la identidad y el orgullo de saberse con una historia que lo legitima” sostiene Evangelina Aguilera en el prólogo del libro.

Los poemas cruzan también, el derrotero cruel con el que se tuvo que lidiar por esta zona durante tanto tiempo. “Las inestabilidades sociopolíticas, las institucionales, el amedrentamiento de los derechos sociales y, además, busco hacer una alegoría permanente con la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Siempre estamos bajo un patrón, ya sea una cuestión estructural por la liberación del pueblo o por los amedrentamientos constitucionales de los gobiernos de facto” explica el autor. Y agrega, “Yo trato, dentro de todo, de traer a colación aquella poesía de los años 60 o 70 de la mano de Urondo, Gelman. Trato de mostrar que esta América Latina que, estructuralmente, ha sufrido dictaduras e injerencias exógenas internacionales en cuanto la mercantilización de nuestros bienes naturales, tiene y busca en todo eso también su identidad”.

El libro de Ivan Lucchesi Van Brussel respeta la identidad y las manifestaciones culturales, así como las costumbres de cada rincón de Latinoamérica. Pensándolas y escribiéndolas el autor también contribuye a sentir la Patria Grande.