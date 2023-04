La ex de Luciano Pereyra publicó una novela autobiográfica y lo acusa de "terrorismo psicológico"

Milca Gili acaba de lanzar "Oscura", una novela que tiene muchas partes autorreferenciales. Uno de los temas que aborda la modelo y agente inmobiliaria en el libro es la relación que tuvo con Luciano Pereyra, a quien describe como alguien narcisita y acusa de haber ejercido violencia psicológica sobre ella.

“Es una ficción, pero tiene mucho de mí porque de hecho lo escribo yo. No te voy a mentir, habla bastante de mí. Es la experiencia de cómo vive una modelo que trabaja en Milán, que está muy alejado de ese mundo aspiracional que uno cree”, explicó en diálogo con Intrusos.

A pesar de que en el personaje masculino se llama Nacho, la autora reconoce que se trata de una representación del intérprete de “Porque aún te amo”. “Me banqué muchas. Lo que quiere es básicamente meter a su pareja en un country, encerrarla, que no trabaje y que prácticamente esté a la sombra. Por eso un poco se llama ‘Oscura’”, señaló sobre el personaje.

“Todas las personas que hayan salido con un narcisista me van a acompañar un poco en lo que es, este libro, porque el ego te lleva a la locura. Yo sufrí mucho el ego y la soberbia”, aseguró..

El octubre de 2021, una situación se volvió viral: Luciano Pereyra le envió varias indirectas a su exnovia en el video de la canción “¿Para qué quieres volver?”. Además de que el clip estuvo protagonizado por Cande Ruggeri el oriundo de Luján se encargó de alimentar los rumores con una foto en la que muerde el envase de un alfajor “Milka”.

Dos años después, la escritora de Oscura describió esa actitud que tuvo el artista. “Él tenía varias de esas moviditas así. Yo las llamo terrorismo psicológico”, indicó. Y completó: “En su momento lo asumía, me llegaba, me hacía mucho daño pero no hablaba. Y ahora hablo”.