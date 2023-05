Tito, el guardavidas de Playa Grande que realizó más de dos mil rescates ya es un vecino destacado de Mar del Plata

La postal de verano en el tradicional Ocean Club de Playa Grande tiene, desde hace 47 temporadas un personaje que se repite a cargo del cuidado de los bañistas. El encargado de velar por la seguridad de marplatenses y turistas en la zona es Néstor Etcheverry, popularmente conocido como Tito y, este viernes el Honorable Concejo Deliberante (HCD) decidió darle el reconocimiento de vecino destacado por su labor.

Es que, además de la cantidad de años ocupando la cabina, Tito cuenta con un particular récord que lo destaca entre sus colegas: Desde que comenzó a trabajar en la tradicional playa marplatense fue el encargado de salvarle la vida a más de 2 mil personas.

En diálogo con 0223, el guardavidas se jacta de haber sido uno de los pocos que tuvo trato con Guillermo Volpe, el guardavidas fallecido durante un rescate y por el que se instauró el día del guardavidas y ser además, parte del pequeño grupo que lleva casi medio siglo en el oficio.

“Con Volpe no alcancé a trabajar pero hicimos el Servicio Militar juntos así que lo conocí bastante”, dice Etcheverry mientras asegura que “los referentes fueron los muchachos que estaban, me tocó por suerte conocer a una gente maravillosa y que después voy a hacer reconocimiento para ellos porque fueron grandes guardavidas, grandes personas y tal vez ya muchos de ellos no están, pero lo quiero manifestar y agradecerle ahora todo eso a su familia, la que queda. Para mí fueron los iniciadores”, dijo.

Según explicó, la teoría que reciben durante el entrenamiento es solo una base para enfrentar la profesión. “Salís del curso, está todo bien, pero después te tenés que hacer y te lo dan los años… y culturalmente cambió muchísimo”, sostuvo.

“La manera de trabajar es otra. Los muchachos ahora están más capacitados, fijate que se les exige la secundaria, los cursos tienen, digamos, mucha materia que antes nosotros no teníamos, la parte de leyes, Así que bueno, en ese aspecto ha crecido muchísimo. Cuando nosotros empezamos, no sé si seríamos 270, no sé ahora el número, ya debe pasar los 500, 600”, relató.

Hoy, Tito comparte el oficio con su hijo algo que considera “una satisfacción enorme”. “Él tiene un nivel ya terciario… como dije (durante el homenaje) podés pasar días que no tenés nada y un día te toca, así que tenés que prepararte”, dice.

Consultado sobre los momentos emblemáticos de su carrera, Tito asegura que en estas 47 temporadas tuvo “la suerte” de no contar con ningun bañista ahogado. “Hemos tenido situaciones difíciles, pero gracias a Dios a mí jamás, ni a mis compañeros se nos ahogó nadie, pero yo he hecho respiraciones de reanimación y hemos salido airosos, pero decirle a una familia que pasó algo trágico, debe ser muy feo”, asegura.

Una de las situaciones más complejas que le tocó asistir fue la de un joven de 27 años que se encontraba boca abajo en el agua. “Apareció flotando. Después se supo que aparentemente había sido golpeado por una tabla y tuvo paro respiratorio, paro cardíaco y ya estaba listo. Y bueno, con mi compañero mío, Eduardo Alciba, en ese momento procedimos a hacer boca a boca, masaje cardíaco, lo reanimamos, estuvo después, epilepsia, había un puesto en la escollera norte, un enfermero que gracias a Dios lo pudo atender, controló la situación”, recordó.

Por último, consultado sobre si fantasea con qué hacer cuando se retire, Etcheverry aseguró que sin dudas irá a la playa, unque duda que pueda relajase como cualquier marplatense o turista. "Seguro voy a estar mirando el mar", cierra.