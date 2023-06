Docentes marplatenses denuncian que hay demoras de hasta 3 años para jubilarse

Docentes autoconvocados realizaron esta mañana una protesta frente a la sede local del Instituto de Previsión Social (IPS), para denunciar las demoras que existen en los trámites de las jubilaciones en todo el territorio bonaerense. Según señalaron, en Mar del Plata hay cerca de 17 mil beneficiarios del IPS, de los cuales alrededor del 30% al 40% son docentes.

“Este trámite se está haciendo muy engorroso y tenemos entre 1 a 3 años en que un docente pueda jubilarse en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos revertir esta situación. En el IPS Mar del Plata nos dicen que está todo centralizado en La Plata y que acá no pueden trabajar esos expedientes. Pero bueno, también necesitaríamos saber qué estrategias se están implementando para acelerar este tipo de trámites”, afirmó Rosa Rodríguez, una de las docentes autoconvocadas en la puerta del edificio de 25 de Mayo 2847.

En declaraciones a 0223, Rodríguez exigió que como trabajadora “queremos hacer uso del derecho jubilatorio de la ley previsional 9650/80, porque nosotros para poder jubilarnos tuvimos que tener la edad y la antigüedad correspondiente”. En ese análisis, añadió que “en cada oficina hay demoras entre 1 y 5 meses, pero son 8 oficinas en que pasa cada expediente. Imaginen el tiempo que se tarda”, razonó y sintetizó: "Nosotros cumplimos con el IPS, ahora queremos que cumplan con nosotros".

“Cumplido eso, presentamos la documentación que pasa por distintas instancias, Dirección General de Cultura y Educación y Diegep en privados y luego IPS. Una vez que está el cese definitivo, donde los docentes se pueden jubilar, los estatales cobran un anticipo jubilatorio y en Diegep, tenemos que seguir trabajando hasta que llegue la jubilación. Esto se está haciendo extendido porque los que debíamos habernos jubilado en 2021, seguimos trabajando, aportando al IPS el 16% de nuestro sueldo y todavía no sabemos si eso va a ser retribuido, cosa que creemos, obviamente no ocurrirá”, lamentó Rodríguez, que señaló “representamos hoy a muchos docentes que no han podido venir porque deben estar trabajando”.

En relación al apoyo que reciben los trabajadores a través de los gremios docentes, Lilian Gutiérrez, otra de las docentes, agregó que "Suteba tiene una mesa de diálogo dentro del IPS en La Plata” y como tal “ellos son conocedores de lo que está sucediendo, pero hasta el momento, están mudos y nadie hace nada”, concluyó.