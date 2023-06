Liberaron a uno de los acusados del millonario robo a una concesionaria

Uno de los dos detenidos por el robo de doce millones de pesos a una concesionaria de autos el pasado 1 de junio y que fue detenido durante el fin de semana en el complejo habitacional Centenario recuperó su libertad hace instantes, aunque seguirá aún imputado del delito de robo agravado.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 señalaron que pudo confirmarse la versión exculpatoria que Lucas Juárez dio el domingo en Tribunales ante el fiscal Fernando Berlingeri cuando dijo que al momento del hecho estaba trabajando. La confirmación que dio uno de sus empleadores, más la falta de antecedentes penales hizo que la fiscalía le aclarara al Juez de Garantías Juan Tapia que no iba a solicitar la prisión preventiva y se dispuso la libertad.

“La decisión no incluye una evaluación de mérito, sino que se tomó a partir de la versión que pudo corroborarse, que no tiene antecedentes penales y que no hay riesgo procesal”, agregaron.

El sujeto de 35 años, patrocinado por el abogado particular Lucas Tornini, había sido detenido en la zona de San Lorenzo y Chile por personal del Gabinete de Robos calificados de la DDI. El domingo a la mañana, en el octavo piso de Tribunales, negó tener algo que ver con el robo y dio una versión exculpatoria que fue, al menos por el momento, confirmada por los dichos de su empleador.

Por su parte, la defensa del otro imputado, a cargo del abogado Bernardo Palumbo, solicitará en las próximas horas la excarcelación ordinaria que debería resolverse en un plazo máximo de cinco días.

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Berlingeri. (Foto: archivo 0223).

El profesional que patrocina a Diego Villalba sostuvo que el pedido se basa en la falta de antecedentes penales, en la pena en expectativa y que no existen riegos procesales en cuanto a fuga o entorpecimiento de la causa. “Las víctimas y testigos ya declararon, por lo que no hay elemento alguno que pueda alterar mi defendido que nada tiene que ver con el auto en el que escaparon los autores”, señaló.

El rodado al que hace referencia Palumbo es el Ford Focus de color rojo en el que escaparon los ladrones tras robar los doce millones de pesos y cuyo recorrido fue establecido por las imágenes de las cámaras del COM. El auto aún no fue hallado.