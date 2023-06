"Yo no era tan pelotud...": fuertes declaraciones del padre de L-Gante

L-Gante continúa detenido acusado de tenencia ilegítima de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad y en este marco, su papá Miguel Ángel Prosi brindó una entrevista en la que se mostró molesto y preocupado por la situación que vive su hijo.

Si bien la relación entre ellos nunca fue la mejor, el padre desmuestra que está completamente enojado por la situación de su hijo y además fue muy polémico con algunas frases que dijo durante la entrevista en "A la tarde" (América TV).

Cuando le consultaron acerca de cómo son los días de L-Gante bajo arresto, Prosi dijo: “No le pregunté porque no quiero hablar con él. Prefiero ahorrarme el tiempo para hablar con él cuando salga. Con una hora me sobra”.

Asimismo, fue muy contundente respecto a la charla que van a tener cuando su hijo salga de prisión. "Nos vamos a tener que hacer un ADN porque a lo mejor si sigue así no es hijo mío. Yo no era tan pelotud..., en esto no me metía. Hay que ser más vivo en la vida. Los quilombos no hay que buscarlos, hay que evadirlos. Yo sé su afán de chico porque yo también lo tenía, pero no me metía en estos quilombos”, agregó.

Al finalizar, manifestó que desea que este mal momento le sirva como aprendizaje. “Si se enoja conmigo, que se enoje, pero que lo entienda”, concluyó Prosi para luego destacar que Elián es un buen chico y muy trabajador.