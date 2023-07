¿Cambio de época?: taxistas analizan abandonar el efectivo para mudarse a las billeteras virtuales

Cada vez son más las personas que eligen realizar sus compras mediante billeteras virtuales o con tarjetas de débito y crédito ya sea para agilizar las transacciones, por comodidad o para evitar manejar dinero en efectivo. En vistas de esta situación, desde hace un tiempo algunas unidades de taxis implementaron la posibilidad de pago mediante débito y crédito en un pago o con billeteras virtuales. Ahora, frente a los episodios de inseguridad que aseguran que viven “casi a diario”, no descartan mudarse paulatinamente a estas opciones de pago y abandonar el efectivo.

“La situación con respecto al tema seguridad está complicada”, dijo en diálogo con 0223 Pablo Sánchez, propietario de una reconocida empresa de taxis al tiempo que consideró que, como una de las medidas de seguridad a implementar, no descartan equipar a todas las unidades de la flota con Posnet para que los usuarios puedan realizar el pago del viaje mediante tarjetas y billeteras virtuales y así abandonar el uso de dinero en efectivo.

En esta línea, Sánchez aseguró que en los últimos años, “como parte de una solución a la problemática de la inseguridad adquirimos las formas de pago de Cuenta DNI, Modo, Débito, Crédito y Mercado Pago para que los choferes manejen menos dinero y la idea es que a futuro se puedan manejar únicamente con billeteras virtuales”, sostuvo.

“Creemos que es la solución. Cuando en los colectivos se pagaba con efectivo les robaban todos los días y desde que implementaron la tarjeta como única forma de pago y los choferes no manejan dinero les dejaron de robar”, comparó Sánchez.

Respecto a la situación que atraviesan los choferes que realizan el turno nocturno, el empresario aseguró que “el delito aumentó, a diario sufrimos algún tipo de robo aunque no son violentos, pero los robos existen”, explicó el hombre al tiempo que sostuvo que “hay un porcentaje de choferes que realizan la denuncia, pero los patrulleros nunca llegan”, dijo.

“El COM no responde a todos los llamados que hacemos desde las empresas, no sé cuál es el problema, pero ponen en riesgo la integridad de nuestros choferes. Tenemos que estar pendientes que el COM, la Policía local o la Bonaerense mejoren el sistema”, denunció.

“Cada vez el taxista maneja menos plata, por el uso de billeteras virtuales y tarjetas que son también una herramienta de seguridad. En nuestro caso, el 80% de la flota ya tiene el equipamiento y vamos camino a implementar este servicio en un 100% y abandonar el dinero en efectivo”, cerró.