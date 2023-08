Acuerdan pena de seis años por lavado de activos para reconocido narco de la ciudad

Casi cuatro años después de desbaratarse una organización narco criminal acusada de haber traficado estupefacientes en territorio nacional e internacional y volcado las ganancias ilícitas obtenidas al mercado formal a través de la compra de vehículos y propiedades, se acordó la realización de un juicio abreviado en el que se condena a su cabecilla a la pena de seis años de prisión y se le impone una multa superior a los trece millones de pesos.

En el acta firmada la semana pasada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal se planteó la pena para Sergio Sala como autor penalmente responsable del delito de Lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y en el marco de una organización destinada a cometer delitos de esa naturaleza. La misma se cumplirá de manera domiciliaria con monitoreo electrónico y "Cocón" deberá pagar una multa trece millones y medio de pesos, correspondiente a tres veces el monto lavado oportunamente.

Fiscal Juan Manuel Pettigiani.

En carácter de autora del mismo delito y también por tenencia ilegal de estupefacientes, se pactó una pena de cinco años de prisión para Cintia Taberna. La mujer seguirá cumpliendo la misma de manera domiciliaria y con monitoreo electrónico.

En el acuerdo suscripto por el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani se dispuso la suspensión de juicio a prueba por el término de tres años para María Lorena Sala, Sofía Tania Di Norcia, Brenda Carolina Maldonado y Gustavo Fernández. Como condición, cada uno de ellos deberá hacer una donación de cien mil pesos al desayunador de Cáritas.

En la resolución de 143 páginas a la que tuvo acceso 0223, se pactó la absolución de Bettina Sala, Santiago Carrivale, Johana Taberna, Walter Josserme e Ignacio Luzuriaga en razón que los delitos por los cuales fueron requeridos a juicio no fueron cometidos por ellos.

El Ministerio Público también solicitó el decomiso de dos camiionetas Toyota Hilux, una VW Amarok, una VW Saveiro, una Toyota SW4, una Ford Ranger, un Ford Focus, una Fiat Strada, tres cuatriciclos y una moto que habrían sido adquiridas mediante la maniobra vinculada al delito imputado. En el mismo sentido se pidió el decomiso de un inmueble en Mar Chiquita, otro en Mar Chiquita y el secuestro de más de un millón de pesos, treinta mil dólares y cincuenta euros depositados en el Banco Nación.

Los allanamientos que se realizaron en marzo de 2019 apuntaron a los acusados de ser parte de una organización ilícita dedicada a maniobras de tráfico y comercialización de estupefacientes y del delito de lavado de activos. Durante esas medidas secuestraron 48 vehículos, 15 propiedades, más de 1 millón de pesos y 30 mil dólares.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata convocó a una audiencia para el próximo 28 de septiembre para tratar la homologación de acuerdo y tendrá, a partir de ese encuentro, diez días para hacerlo y resolver los pedidos de decomiso del fiscal.

Sospecha inicial y relación con otra causa

En el acuerdo presentado se sostuvo que no pudo probarse, a partir de la prueba colectada, que existiera el "supuesto acuerdo de voluntades, ni expreso ni tácito entre los imputados, varios de ellos ni siquiera se conocían, no se encontraban organizados, no existía una división de roles ni un orden jerárquico que permita suponer la existencia de asociación ilícita alguna".

En la investigación central se planteó que la cocaína, y eventualmente otras sustancias, se obtenían a través del vínculo que mantenían con la organización criminal liderada por Gustavo Sancho y que la droga era luego transportada hasta Mar del Plata y distribuida dentro de la ciudad y en localidades aledañas.

Sancho fue condenado en mayo de este año a once años y seis meses de prisión por la Justicia Federal en un juicio en el que también impusieron penas a tres de sus hijos, al marplatense Pablo Calandria –trece años- y otras tres personas, mientras que dos imputados fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín,.

Según Pettigiani, en dicha sentencia, que condena la organización liderada por Gustavo Sancho, ninguna referencia se hace a la participación de Sergio Sala en aquella. “Dicha conexión, recordemos, era la hipótesis inicial de la presente”, sostuvo.

Para el fiscal “resulta preocupante, o al menos sorprendente, que el relevamiento expuesto, nos muestra que, desde el mes de agosto del año 2006, en las quince investigaciones que se refirieran, aparecen referencias de alguien que podría ser Sergio Sala, el imputado central en la presente causa. Obsérvese que el Estado dispuso de la presente y, al menos, esas catorce oportunidades y, conforme lo que relevara la instrucción, en las que se investigó su posible participación, se lo sobreseyó y en las restantes no se consideró relevante el dato como para investigar al respecto