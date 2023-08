Dos años sin verse las caras, el deseo de otro Consejo y... ¿una escuela técnica para el Parque Industrial?

Tanta espera para tan poco

Después de múltiples reclamos y más de dos años sin convocatoria, la Comisión de Compensaciones Urbanísticas se reunió de una buena en el Concejo Deliberante. El espacio se creó en mayo de 2021, está integrado por concejales de las comisiones de Obras, Hacienda y Legislación y funcionarios del Ejecutivo, y tiene como misión acordar un criterio único a la hora de establecer compensaciones urbanísticas conforme a la ordenanza N°25.511.

Pero hasta ahora la definición de ese criterio viene bastante lenta. La reunión de los últimos días, que coincidió con los tratamientos que se están dando en el cuerpo legislativo sobre cuatro expedientes de megaproyectos inmobiliarios que están fuera de las normativas urbanísticas, no arrojó respuestas certeras.

Si bien ya se elevó un proyecto, en el municipio dicen que siguen analizando la propuesta y que no tienen un escrito definitivo. Se suponía que a los 24 meses de la formación de la Comisión, se debía presentar una ordenanza pero nada de eso ocurrió y tampoco parece que vaya a suceder alguna otra definición trascendente en el corto plazo.

Haciendo las valijas

Hubo una despedida emotiva esta semana, y claramente no fue la salida escandalosa de Carlos Balmaceda a Cultura: el viernes al mediodía, más de 60 sacerdotes organizaron un almuerzo en el espacio de Caritas Catedral para sacarse una de las últimas fotos con Gabriel Mestre como Obispo de Mar del Plata.

Mestre almorzó con los sacerdotes de la diócesis antes de su despedida definitiva de Mar del Plata.

El titular de la Diócesis local, que ya fue designado por el Papa Francisco como el futuro arzobispo de La Plata, agradeció el compromiso y apoyo de sus pares y aseguró que cada una de las acciones que pudo plasmar en estos 6 años fueron posible porque “hay un equipo” en la ciudad. Después, Juan Pablo Cayrol, el párroco de San Cayetano, animó con un simpático “cuento” clerical el brindis que cerró de manera festiva el encuentro de religiosos.

El Obispo se despedirá definitivamente de Mar del Plata el sábado 9 de septiembre a las 16 con una misa que se celebrará en Catedral, y entrará en funciones como arzobipso una semana más tarde, el sábado 16 de septiembre. Una vez que asuma en su nuevo cargo, se definirá un administrador interino durante el resto de septiembre y octubre, y se espera que ya para esa fecha esté el nombre del sucesor.

Más cerca del Consejo de Hábitat

En la misma semana donde Diputados logró dar media sanción al proyecto que busca modificar la polémica Ley de Alquileres después largos meses con el expediente totalmente estancado, el Concejo Deliberante de Mar del Plata también dio algunas novedades en materia de hábitat.

El viernes, a partir del tratamiento de una nota particular, Unión por la Patria lanzó una convocatoria que logró una nutrida representación de distintos sectores para discutir la creación del Consejo local de Vivienda, Tierra y Hábitat. Entre los asistentes al encuentro hubo referentes del Colegio de Arquitectos e Ingenieros, del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), de Universidades, de Instituciones religiosas, del Ejecutivo, sindicatos y movimientos sociales, además de concejales.

La postal que dejó el encuentro al que convocó el concejal Miguel Guglielmotti.

La reunión, en rigor de verdad, no arrojó progresos ni novedades concretas pero expone, al menos, la intención y el firme consenso de generar un espacio que permita planificar integralmente el desarrollo urbano y garantizar el acceso a la vivienda. Con la situación actual y la problemática social de la ciudad, está claro que hace falta un instrumento dedicado a una planificación en este sentido.

Los consejos Locales de Vivienda, Tierra y Hábitat tienen como objetivo articular demandas sociales relativas a cuestiones de vivienda, tierra y hábitat, y transmitirlas a las instituciones gubernamentales. Además, se encargan de llevar a cabo un monitoreo de las políticas relativas a esa temática. Su funcionamiento está previsto dentro de la ley provincial 14.449, conocida como "La ley de Hábitat".

La legislación establece el marco normativo en toda la Provincia de Buenos Aires para que cada uno de los 135 municipios que la integran genere compensaciones urbanísticas y también insta a la creación de un instrumento conocido como Fondo de Mejoramiento, en donde puedan percibir recursos -de compensaciones o de otros orígenes- para hacer integración social y urbano.

El proyecto que Nación tiene en carpeta

El Centro de Investigación y Desarrollo que proyectaba el Inti en 2021.

El ministerio de Obras Públicas mantiene por esta fecha el compromiso de avanzar con la construcción de una escuela técnica dentro del Parque Industrial General Savio para fomentar los espacios de capacitación y desarrollo en uno de los principales polos productivos que tiene Mar del Plata. La idea viene de larga data y surge a partir del anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández en febrero del año pasado para sumar 100 escuelas técnicas de formación profesional a lo largo y ancho del país. Dentro de ese plan, la locación que se pensó para uno de los establecimientos fue el corazón del predio de ruta 88, que hoy atraviesa un fuerte proceso de expansión, al punto tal que ya no tiene capacidad para alojar a nuevas empresas.

Si bien el proyecto espera por nuevos avances hace meses, la cartera nacional que tiene a su cargo Gabriel Katopodis ratificó recientemente el compromiso de ejecutar la obra a futuro. Fuentes gremiales consultadas también confirmaron la misma sintonía por parte de la Provincia. “La perspectiva de este proyecto tiene que ver con que una escuela técnica se pueda transformar en una unidad integral, es decir, que en el mismo lugar no sólo funcione una escuela sino también centros de formación de acuerdo a las necesidades del Parque Industrial, del personal que está ahora con trabajo y de los futuros trabajadores. Y esa unidad también podría contemplar un nivel superior, a través de un Instituto Superior de Formación Técnica”, explicaron dirigentes del sector.

La obra pública que dice tener en agenda el ministerio de Katopodis en Mar del Plata.

En caso de concretarse, la escuela se instalaría en el mismo predio de 5 mil metros cuadrados que formalmente cedió la municipalidad al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) en agosto de 2021 para montar un Centro de Investigación y Desarrollo. El espacio en cuestión se encuentra en la Quinta 8, lindero a la Torre Tanque de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE). “En ese terreno se va a construir la escuela y desde el otro lado se va a realizar el Centro Tecnológico. Todo sería en el mismo lugar, con el mismo presupuesto y la misma obra”, se aclaró.

Mientras se aguarda por novedades, el Inti, por lo pronto, ya rubricó un convenio con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) para coordinar la administración del funcionamiento de la escuela. La inversión, en total, superaría los mil millones de pesos. Lo que no está claro es cuándo empezaría a ser una realidad. Empresarios del Parque Industrial respaldan la iniciativa pero muestran cierta incertidumbre por los plazos: “Nos parece un buen proyecto, lo apoyamos y no tenemos objeciones, pero la verdad que hoy no sabemos en qué estado está ni cuándo se podría hacer”.