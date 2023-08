Lanzan AFA ID para hacerse socio de la Selección y comprar entradas con prioridad: cómo funciona

Las autoridades de la Asociación Argentina de Fútbol lanzaron este miércoles una novedosa plataforma que permitirá, por primera vez en la historia, hacerse socio de la Selección nacional y otorgará a los hinchas que se suscriban prioridad para comprar entradas a los partidos y otros beneficios.

La nueva plataforma se llama AFA ID y permitirá seguir de cerca a los campeones del mundo. Los hinchas que se sumen serán parte de una comunidad exclusiva: podrán adquirir los tickets de forma anticipada, a través de DeporTick, o acceder a categorías premium.

Además de otros beneficios, la iniciativa busca dar respuesta y ordenar la creciente demanda de tickets para ver los partidos del equipo liderado por Lionel Messi. Según detallaron las autoridades de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, habrá cupos limitados para dos de las tres categorías, que son Socio Oro y Socio Plata, ya que deben quedar una gran cantidad de entradas a disposición de los hinchas que no sean socios.

AFA ID tiene 3 categorías de socios de la Selección Argentina, con diferentes beneficios.

Los interesados deberán registrarse en AFA ID con sus datos personales: DNI, mail y telefóno móvil. Esa información se cruzará con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para que los hinchas queden habilitados para crear un usuario con su respectiva contraseña.

Desde este miércoles estará abierto el registro gratuito al sistema para que todos los hinchas de la Selección Argentina puedan tener acceso a contenido exclusivo, tener prioridad de compra en productos AFA y ganarse el derecho a participar en sorteos y experiencias.

Dentro de la plataforma existen tres tipos de categorías en AFA ID: Bronce, Plata y Oro. Cada uno tendrá diferentes beneficios. Una vez finalizado el proceso de inscripción, ya quedarán registrados en la plataforma, en la que se podrán gestionar las acciones vinculadas a la plataforma.

Aunque la registración es gratuita, se deberá pagar un canon anual para comprar entradas anticipadas.

Socio Bronce

En esta primera y más masiva categoría los socios Bronce tendrán prioridad sobre el hincha/no socio en la compra de tickets para los partidos que la Selección juegue como local en las Eliminatorias y para los partidos amistosos.

Es decir, el Socio Bronce contará con una ventana exclusiva de tiempo en la que tendrá una prioridad de compra por encima del resto de los hinchas.Dentro de esta nueva plataforma, quienes elijan la categoría Bronce obtendrán un código que les será solicitado dentro de la ticketera oficial de la AFA Deportick, y de esta manera accederá a la prioridad de compra.

En caso de haber más socios que entradas disponibles, la ticketera oficial de la AFA Deportick asignará el turno a través de la fila virtual en forma aleatoria. En el sentido contrario, en caso de no agotar los socios y haber remanente, se abrirá la venta para el resto de los hinchas/no socios.

Para ser socio Bronce se deberá hacer un pago anual de 24 mil pesos, que tendrá una vigencia de 12 meses corridos. Según aclararon las autoridades, no se podrá hacer "upgrade", es decir, que una vez que se es socio de una categoría, no se podrá cambiar a otra.

La categoría incluye además:

• Carnet virtual de Socio Bronce de la Selección.

• Preferencia de compra en nuevas camisetas de la Selección.

• Participación en sorteos y experiencias exclusivas.

• Newsletter y acceso a contenidos exclusivos.

Socio Plata

Estos socios y socias tendrán incluidas en su membresía -sin costo adicional- una platea preferencial para cada uno de los nueve partidos que dispute la Scaloneta por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en condición de local: es similar a lo que es ser abonado en un club.

Además, tendrán prioridad -sin garantía de compra y sobre un cupo limitado- en la compra de tickets para la Copa América 2024 y el Mundial 2026. Si la o el socio Plata no utiliza su platea para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en condición de local, ésta puede ser transferida a otro hincha con DNI Argentino o puede optar por liberar su lugar y recuperar parte del dinero. El socio Plata tiene cupos limitados.

Para ser socio Plata se deberá hacer un pago anual de un millón novecientos mil pesos, que tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Según aclararon las autoridades, no se podrá hacer "upgrade", es decir, que una vez que se es socio de una categoría, no se podrá cambiar a otra.

Incluye además:

• Carnet de Socio Plata de la Selección junto con un kit de bienvenida.

• Fast pass: ingreso preferencial a los estadios en los partidos de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026 por accesos exclusivos con DNI argentino y sin necesidad de retiro de ticket físico.

• Prioridad de compra en nuevas camisetas de la Selección.

• Participación en sorteos y experiencias exclusivas.

• Newsletter y acceso a contenidos exclusivos.

Socio Oro

Los socios y socias Oro adquieren al momento de asociarse una platea preferencial lateral para cada uno de los nueve partidos que dispute la Selección por las Eliminatorias rumbo a 2026 en condición de local: es similar a lo que es ser abonado en un club.

Además, tendrán garantía de compra y cupo -durante una ventana de tiempo predeterminada- de tickets para la Copa América 2024 y el Mundial 2026. Si la socia o el socio Oro no utiliza su platea para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en condición de local, ésta puede ser transferida a cualquier otro hincha con DNI argentino o puede optar por liberar su lugar y recuperar parte del dinero. El Socio Oro tiene cupos limitados.

Para ser socio Oro se deberá desembolsar un pago en una cuota de cuatro millones novecientos mil pesos, que tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2026. Según aclararon las autoridades, no se podrá hacer "upgrade", es decir, que una vez que se es socio de una categoría, no se podrá cambiar a otra.

Incluye además:

• Carnet de Socio Oro de la Selección junto con un kit de bienvenida.

• Fast pass: ingreso preferencial a los estadios en los partidos de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026 por accesos exclusivos, con DNI argentino y sin necesidad de retiro de ticket físico.

• Prioridad de compra en nuevas camisetas de la Selección.

• Participación en sorteos y experiencias exclusivas.

• Newsletter y acceso a contenidos exclusivos.