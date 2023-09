“No lo quise matar, solo descargar mi ira”, dijo el hombre que apuñaló al primo con un destornillador

El hombre de 27 años al que detuvieron el lunes en el barrio Las Avenidas tras apuñalar a su primo declaró este martes al mediodía en Tribunales y dijo que no tuvo intención de matarlo. La fiscalía pidió a la Justicia de Garantías que convierta la aprehensión de Cristian Carrara en detención.

El imputado por homicidio en grado de tentativa dijo en la Unidad Funcional de Instrucción N°7 que había recibido amenazas previas y golpes por parte de su primo, pero que no lo había denunciado para no agravar la situación. “Yo ayer no pretendía matar a Leandro, solo descargar mi ira, pero sin llegar ni con intención de matarlo”, sostuvo.

Carrara le dijo al fiscal Leandro Arévalo que su casa está a unos treinta metros de la de su primo por el mismo pasillo en un lugar donde habitan unas diez familias. En ese lugar, hace tres meses, mantuvo un altercado con la víctima luego de intentar searar a dos perros que se estaban peleando.

Según su relato, el primo lo golpeó en reiteradas oportunidades en la cabeza y en la nuca antes de tomar un tirante de madera con el que siguió agrediéndolo. “Me caí varias veces al piso y me salvó mi madre que estaba con un palo de escoba y amortiguaba los golpes”, agregó.

En cuanto a la secuencia del incidente registrado ayer a la tarde en la vivienda ubicada en Cerrito e Irala, sostuvo que su primo lo miró desafiante cuando entraba, que lo trato mal y que reaccionó “a su vocabulario” atacándolo con el destornillador que tenía en su poder para levantar una rejilla porque tenían problemas de cloaca.

Dijo qué tras un segundo de ataque, cesó el mismo, no ingresó a su domicilio y esperó la llegada de la policía a la que le entregó el destornillador. Carrara agregó que antes que trasladaran a la víctima al hospital, éste lo amenazó con prenderle fuego la casa y que pedía un arma.

Las fuentes consultadas por 0223 informaron que el herido sufrió la perforación de un pulmón, que sigue internado y se encuentra fuera de peligro. Mientras mantiene la calificación de homicidio en grado de tentativa, el titular de la UFI N°7 pidió la conversión de la aprehensión de Carrara en detención.