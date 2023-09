La política universitaria al rojo vivo, el encuentro inédito y el Concejo en modo campaña

Las otras (y virulentas) elecciones marplatenses

La convivencia armónica y el apegó al pacto democrático que debe regir en todo aspecto de la vida social, pero más aún en momentos de relevancia como un proceso electoral, pareció decir ausente en estos días últimos en las dos universidades públicas de la ciudad, la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En una decisión que marca jurisprudencia a escala país, la Justicia Federal resolvió la suspensión de los comicios de claustro en la UTN, luego que la agrupación Feti presentará un recurso de amparo argumentando la presunta proscripción de cuatro de sus candidatos estudiantiles. Aseguran que la Junta Electoral dio de baja sus candidaturas por entender que no cumplían condición para serlo en, aducen, una forzada interpretación reglamentaria.

El juez Santiago Martín constató que a priori no se cumplieron los pasos estatutarios para la decisión, dado que no se dio intervención al decano, un requisito necesario dado que la decisión de la Junta no fue unánime, sino por una mayoría de tres votos contra dos. Por ello, resolvió suspender los comicios hasta en tanto haya intervención de la máxima autoridad.

“Lo resuelto aquí busca por un lado garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral a celebrarse en dicha casa de Altos Estudios, y, por el otro, procura que se respeten las normas electorales que en ejercicio de su autonomía universitaria se dio la UTN, que no es otra cosa que reafirmar dicha garantía institucional, de extrema sensibilidad en el contexto de la elección de sus autoridades”, consideró el magistrado, lo que expuso el accionar de la Junta Electoral.

Con una cautelar, la Justicia Federal frenó las elecciones en las UTN.

También en la Unmdp

Sin intervención judicial -al menos por el momento-, pero con denuncias públicas de proscripción se desarrollaron las elecciones en la Unmdp. Por un lado, la agrupación opositora docente Filosofía Nuevo Espacio aseguró que la Junta Electoral la marginó de las elecciones del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades porque no validó un aval que un docente le dio a las dos listas presentadas, contrariando antecedentes similares. La decisión fue recurrida ante rectorado, si bien las elecciones con lista única -la oficialista- se desarrolló igualmente.

“La decisión tomada por la mayoría de la Junta Electoral de la Facultad representa un retroceso en cuanto a los derechos de ciudadanía universitaria, pone en riesgo la estabilidad y transparencia del proceso, y tiene la consecuencia de restringir severamente el universo de participantes en los órganos de cogobierno de la Facultad”, expuso la lista opositora, en un movimiento que tendría por objetivo que el decanato controle el departamento donde la oposición tiene una fuerte injerencia.

La Escuela Superior de Medicina también fue foco de otro conflicto, donde la Junta resolvió suspender las elecciones estudiantiles porque, presuntamente, se rompió la veda. La opositora Franja Morada denunció que la decisión de las autoridades tuvo por objetivo evitar su triunfo en las elecciones, para beneficiar a la conducción, alineada al oficialismo. La situación evidenció una tensión interna en el gobierno de la Unmdp que constituye la coalición entre socialistas y radicales, donde los primeros conducen Medicina.

Alianzas difíciles de entender desde el mapa de la macro política también arrojó la Facultad de Derecho, donde la agrupación del Pro -Ante Todo Libres- constituyó un frente con Crear, la agrupación que sostiene el armado de La Libertad Avanza en Mar del Plata. En un comunicado, ATL catalogó a la agrupación del radicalismo como “gestión extorsiva” la cual en “más de una ocasión ha recurrido a prácticas de la vieja política para mantenerse en el poder; desde amenazas y aprietes, hasta urnas escondidas y robos de mesas por parte de sus caudillos”.

Los conflictos no solo quedaron en lo dialectico o judicial: el episodio de mayor violencia se registró en Humanidades, donde militantes de ATL y la agrupación e izquierda Política Obrera se agarraron a golpes de puño en los accesos del predio de Dean Funes.

Humanidades y Derecho, foco de las tensiones en la Unmdp.

Primer encuentro entre dos candidatos a intendente

Son dos de los protagonistas de las elecciones municipales. Uno, con la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad desde que fue electo intendente en 2019; el otro, subido al fenómeno Milei, busca dar el zarpazo y meterse en la conversación por el sillón principal del Palacio Municipal. Pese a que ya transcurrieron las PASO, el martes fue la primera vez que interactuaron Guillermo Montenegro y Rolando Demaio, quienes hasta ese momento no se conocían personalmente.

En el marco de la primera jornada de presentación de propuestas que organizó el Foro Municipal de Seguridad en el Concejo Deliberante, los candidatos tuvieron un brevísimo encuentro luego de la exposición del candidato de La Libertad Avanza y previo al turno del de Juntos por el Cambio. Un respetuoso apretón de manos y un protocolar "un gusto" fue lo máximo que dejaron los escasos segundos que duró el cruce.

Montenegro y Demaio coincidieron en una jornada por seguridad.

La campaña trastoca la agenda legislativa

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon llevará adelante una nueva Sesión Ordinaria en un día y horario inusual. Será este lunes a las 15 hs, lo que fue consensuado por las autoridades legislativas para no afectar las agendas de campaña de Juntos por el Cambio, Encuentro Marplatense y La Libertad Avanza.

Según lo establecido a principios de año, las sesiones se deben llevar adelante el segundo y cuarto jueves de cada mes, a las 10 hs. Sin embargo, desde que se puso en marcha la campaña electoral en junio, solo se celebró una sesión por mes, con recurrentes suspensiones de algunas comisiones, lo que dificulta el avance en el tratamiento de diversos expedientes.

De los 24 concejales, nueve son candidatos en diversas categorías, algunos de ellos para renovar la banca, mientras que otros integran las listas de diputados provinciales y nacionales de sus respectivos espacios, con mayores o menores chances de acceder a un cargo. Además, de manera más o menos activa, todos están vinculados a las actividades de una campaña que día a día demandará mayor compromiso, en vistas a unas elecciones donde se definirá el destino de la ciudad, la provincia y el país.