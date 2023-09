Afirman que Uber Moto ya funciona en Mar del Plata y advierten el gran riesgo por accidentes

Taxistas volvieron a reclamar al Ejecutivo Municipal por la falta de controles a las plataformas digitales como Uber o Cabify. Advierten, que a pesar de estar prohibidas por ordenanza desde el 2019, siguen funcionando en la ciudad y que incluso, lanzaron un nuevo servicio utilizando motos como transporte.

Este jueves al mediodía, un grupo reducido de trabajadores del volante ingresó al palacio municipal y con una ruidosa protesta que incluyó cánticos contra el Intendente, reclamaron más controles.

“Montenegro, Montenegro, no lo repetimos más, si no controlas a Uber, qué quilombo se va a armar”, entonaron los taxistas.

En declaraciones a 0223, Donato Cirone, presidente del Sindicato de Peones de Taxi (Supetax), cuestionó una vez más el funcionamiento de las plataformas digitales en Mar del Plata y se mostró preocupado por la "bajada de línea" que a su entender, rige para la Subsecretaría de Transporte.

"Nos enteramos ahora que permitieron también que motos estén llevando pasajeros. Ya lo hemos corroborado. Y nos preocupa que vemos accidentes permanentemente en la calle donde mueren jóvenes u otros quedan muy mal heridos. Nos preguntamos: ¿Alguien mandaría a su hijo al colegio o al trabajo o a otro lugar de la ciudad en una moto?", cuestionó el referente de los peones de taxi.

En tal sentido, agregó: "Venimos de manera pacífica y a pedir explicaciones porqué no se está cumpliendo la ordenanza 23.928, porque está vigente desde el 2019. El intendente Montenegro dice que `mañana gana las elecciones y habilito las plataformas digitales´, pero mañana, será otra discusión porque hoy hay una ordenanza vigente y hay que hacerla cumplir. Hoy no cortamos ninguna calle, solo queremos saber porqué hay una bajada de línea al área de Transporte para no hacer absolutamente nada para hacer cumplir que las plataformas digitales. Hoy en Mar de Plata están prohibidas y estén depredando el trabajo de los servicios regulados", completó el taxista.

Durante el verano y en medio de una seguidilla de protestas de taxistas, el intendente Montenegro aclaró que el gobierno comunal cumple con las normativas y que se realizan controles de esa modalidad de transporte. "La ordenanza se cumple, soy un hombre de ley”, remarcó.