A lo Steve Jobs: empezaron en un garage y hoy tienen en Mar del Plata una fabrica de aviones inédita

El constante avance tecnológico está transformando radicalmente la vida cotidiana de las personas. Desde la automatización de tareas hasta la conectividad instantánea, la tecnología moldea las interacciones, los trabajos y el ocio de maneras nunca antes imaginadas. Esta revolución digital está generando cambios significativos en la forma de vivir y relacionarse con el mundo. La aviación no es la excepción, y el uso de aeronaves no tripuladas para distintos fines adquiere una creciente relevancia tanto en Argentina como en el resto del planeta, al punto tal que gran parte del transporte de mercancías y la supervisión de extensos territorios hoy se puede realizar simplemente desde una computadora conectada a un dron. Y dentro de esta evolución, Mar del Plata da la nota: en la ciudad se encuentra la única empresa que fabrica aviones no tripulados en el país.

UAV Pilmayken, participó de la observación aérea en las costas de Miramar durante la pandemia.

Junto a su esposo Andrés Ferrín, Romina D'Orso es una de las representantes de Aerodyca y revela a 0223 algunos detalles fascinantes sobre la firma y la industria a la que se dedican. D'Orso explicó que Aerodyca comenzó en el garage de su casa, al igual que tantos gigantes que después se consolidaron a nivel mundial como Google, Amazon, Dell, Maglite, Apple, Microsoft y HP. Era más un hobby que un emprendimiento. Sin embargo, el proyecto de Romina y Andrés creció de manera ininterrumpida a partir del 2000 hasta convertirse en una sociedad anónima. "Mi marido, que es Andrés Ferrín, es el responsable técnico, en realidad es el bocho, es el que tiene todo el conocimiento y la experiencia en lo que es el proceso de diseño y fabricación de los aviones", aclara D'Orso, que es quien lleva la parte administrativa

"Ahora tenemos un equipo de gente que trabaja con nosotros, tenemos tres chicos que están en la parte de planta, lo que ellos hacen es toda la cuestión de enfibrado, fabricación y lijado de las partes, además de la pintura de los aviones. Y después tenemos el área técnica, que hay un técnico electrónico que hace toda la parte de electrónica, que es lo que lleva el avión en la instalación a bordo", detalla, y remarca que el enfoque principal de la empresa siempre ha sido la fabricación de aviones no tripulados, con aplicaciones tanto civiles como militares.

Ala volante RO 3.0

Uno de los proyectos más destacados de Aerodyca involucra la colaboración con la Fuerza Aérea Argentina. El Ejército Argentino, en conjunto con la firma marplatense, desarrolló el UAV Tehuelche 320, que es utilizado como remolcador de blancos para práctica de tiro de artillería antiaérea desde el año 2012. La empresa ha sido contratada por la Fuerza Aérea para fabricar aviones no tripulados, en particular el modelo Chimango 650, con el propósito de llevar a cabo misiones de observación y control en diferentes áreas del país. Estos aviones tienen una autonomía significativamente mayor que los eléctricos y son ideales para el control fronterizo, la detección temprana de incendios forestales, entre otros usos.

Murcielago, avión para vuelo nocturno

Aerodyca opera desde el Club de Planeadores de Mar del Plata, en Ruta 88, una ubicación estratégica que les permite realizar pruebas y vuelos de observación de manera eficiente. "Estamos instalados ahí en el club de planeadores porque, en realidad, a nosotros nos resulta súper conveniente por la cuestión de que tenemos la pista habilitada. Ahí abrís el portón, sacas el avión y volás", grafica D'Orso.

UAV Tehuelche 320 C, utilizado por la Fuerza Aérea

La empresa ya construyó un total de 80 aeronaves. Las dimensiones de los aviones fabricados varían según el modelo: desde 3 metros y 20 centímetros de envergadura -distancia entre los extremos de las alas- hasta 6 metros y medio. Estas aeronaves son diseñadas para operar a alturas inferiores a las de los vuelos comerciales, y se coordinan con la torre de control del aeropuerto para garantizar la seguridad de las operaciones. La autonomía varía según el tipo de uso, en cuanto a esto D'Orso explica: "Tenemos aviones que vuelan tres horas o tenemos el Chimango 650 que tiene una autonomía de ocho horas. Así que eso depende también de qué aeronave vas a utilizar, para qué trabajo lo vas a utilizar. También depende el equipamiento que vas a poner a bordo, la carga útil, varios factores".

Consultada sobre cuáles pueden ser los fines de utilización de los aviones no tripulados, la empresaria dice que "es todo más que nada para lo que es observación aérea". "Se puede hacer desde la observación agrícola, ganadera, si por ejemplo tenes un campo de grandes extensiones y querés ver si tenes roto el alambrado en alguna zona de tu propiedad donde se esté escapando el ganado, bueno, vos podes hacer la observación. Con el Chimango 650 particularmente lo pensamos mucho más que nada para el control fronterizo tanto en la parte del norte del país como la cuestión marítima y también lo pensamos para el control y la detección temprana de incendios forestales para poder verlo con la gente de los parques nacionales, porque a veces son zonas de difícil acceso que vos por ahí a pie o con un vehículo tardas mucho tiempo en llegar y con el avión vos haces una recorrida rápida y detectas rápidamente que hay un foco de incendio y ya podes tomar medidas para poder prevenir o sofocar el fuego", comenta.

UAV CHIMANGO 650 EN INNOVAR 2014- Andres Ferrin y Romina D'Orso

A pesar de ser una empresa relativamente desconocida, Aerodyca ha logrado obtener reconocimiento internacional por sus innovaciones en el campo de los aviones no tripulados. Además de su colaboración con la Fuerza Aérea Argentina, han participado en eventos destacados como Tecnópolis y han sido galardonados con el Sello del Buen Diseño Argentino en tres de sus aeronaves y con el Premio Innovar en 2015 con el Chimango 650.

La historia de Aerodyca es un testimonio del espíritu emprendedor local y su capacidad para destacarse en la industria nacional. Su enfoque en la fabricación de aviones no tripulados ha posicionado a Mar del Plata como un centro de innovación en esta tecnología, demostrando que la excelencia y el talento argentino pueden competir a nivel global en un mercado en constante evolución. Esta empresa local sigue sorprendiendo y elevando el estandarte de la industria aeroespacial argentina, y su contribución a la observación aérea y la tecnología no tripulada es indiscutiblemente valiosa. Aerodyca es un ejemplo inspirador de lo que puede lograrse cuando se combina la pasión por la aviación con la innovación local.