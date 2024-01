Luis Machín: "La última sesión de Freud es un agradecimiento a lo que el psicoanálisis dejó en mi vida"

Para Luis Machín todos los personajes son un desafío. Ya sean ficticios como los recordados prófugo León Rocamora de la telenovela Montecristo, el aristocrático caído en desgracia Emilio Arostegui III de Viudas e Hijos del Rock & roll o personajes reales como el autor Oscar Anderle, Domingo Cavallo o Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, personaje en el que se se sumerge cada noche para interpretar "La última sesión de Freud".

Relajado, el hombre que prefiere obras de texto a la hora de encarar un proyecto teatral, resalta que hace más de treinta años que no llegaba a Mar del Plata para hacer temporada y celebra que la cartelera local haya cambiado y ofrezca no solamente obras de tipo comercial, sino que agregue obras que permiten un momento de reflexión en el espectador fuera de la temporada baja.

"Es la segunda vez que hago temporada en Mar del Plata, hace más de 30 años que no vengo en verano", asegura al tiempo que resalta que "es interesante que la cartelera de verano ya no sea pasatista. La primera vez que hice temporada en Mar del Palta había una propuesta variada de obras que no solo son para pasar el rato sino que proponían al espectador un momento de reflexión, después en la década del 80, 90 empezó a ser más comercial el teatro y ahora hay una vuelta a las obras de autor que es muy interesante", explica Machín.

Luis Machín y Javier Lorenzo vuelven a protagonizar "La última sesión de Freud"

No es la primera vez que el intérprete del Profesor Fontán de "Hermanos y detectives" interpreta "La última sesión de Freud". Hace doce años, Machín se puso en la piel de C.S. Lewis en el Multiteatro porteño. Desde entonces, el actor supo que tenía que volver a poner en escena el texto. "Siempre tuve la certeza de que la obra todavía tenía un recorrido por hacer", dice al tiempo que recuerda que, con el paso del tiempo, por diferentes compromisos era complejo retomar el texto.

"Con el tiempo propuse realizarla nuevamente y tenía ganas de estar en el papel de Freud, en una forma de agradecimiento personal a todo lo que el psicoanálisis dejó en mi vida y en la de tantos, no?", detalla. Consultado sobre cómo fue el cambio de personaje, el actor confiesa que realizar las dos interpretaciones "es haber ingresado en dos mundos complejos y distintos porque Lewis deja las ideas científicas, mientras que el médico mantiene, hasta el final de su vida, su postura cientificista, entonces para mí ha sido un placer haberme adentrado en lugares tan difíciles y opuestos", explica.

"La última sesión de Freud", narra el encuentro de Lewis con Freud en la vivienda del analista en Inglaterra, el día Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida. "En la etapa en que transcurre la obra, más allá del contexto social de Europa, Freud atravesaba un cáncer de laringe que lo atormentó durante los últimos 15 años de su vida y fue un dato del que no quise estar esquivo.. Tenía 83 años, treinta más de los que yo tengo ahora, y había pasado por más de 30 operaciones maxilofaciales. Todos esos detalles los tuve en cuenta a la hora de la composición, entonces, él hablaba con cierta dificultad y es un punto que me resultó atractivo para trabajar", cuenta.

"No quise ser esquivo a los problemas de salud de Freud", dice Machín

La obra llega a Mar del Plata luego de haber sido un éxito en Buenos Aires, con la misma repercusión en el público. Para el actor, el éxito de la pieza se debe a que, muchos de los temas que se tocan son esenciales y son preguntas a las que nadie escapa con un vocabulario que está muy aquerenciado en los argentinos.

A lo largo de su extensa carrera, Luis Machín se puso en la piel de diversos personajes, no solo ficticios sino también personajes históricos como Manuel Dorrego, José Castelli, Manuel Belgrano, Oscar Anderle, Natalio Botana, C.S. Lewis, Domingo Cavallo y ahora Sigmund Freud. Para él. cada personaje es clave y conlleva un trabajo de investigación especial.

"Cada uno de los personajes que mencionas es especial y es un desafío desde la composición. Hay personajes, que en realidad son o fueron personas pero al interpretarlos se convierten en personajes, de los que hay imágenes y textos que hablan de ellos, pero por la época a la que pertenecen no hay grabaciones que nos permitan una aproximación, entonces queda muchas veces en las sensaciones del actor y el director al momento de componer un personaje que tratamos de reflejar de la manera más fiel posible, en otros como en el caso de Domingo Cavallo tenemos más archivo y al ser contemporáneo tenemos también una experiencia personal", dice.

Respecto a la personificación dl ex ministro de Economía, artífice del Plan de convertibilidad que condujo a la crisis de 2001, Machín esplica que si bien es un hombre de cuyas ideas dista bastante tuvo el trabajo de "comprenderlo en su soledad". "Es una persona que generó graves consecuencias en miles de argentinos con sus medidas y al que aún hoy con un probado fracaso de sus idea se lo sigue consultando y sigue dando cátedra", dice. "Fue todo un desafío, no solo lo ideológico sino también por lo corporal, la calvicie, que no es algo menor, su voz finita, sus interrelaciones", dice al tiempo que marca una diferencia: "el actor no es un imitador que copia rasgos que considera graciosos. Eso se lo dejo a Midachi o a Fátima Florez si querés. Ela toma pcosas de personajes que a ella le parece que son cómicos y los resalta, buscando la risa del público. Para el actor hay todo un trabajo de investigación y de interpretación para llegar a lograr un acercamiento lo más real posible a la figura", cierra.

*"La última sesión de Freud” (Freud`s last session) de Mark St. Germain, cuenta con dirección de Daniel Veronese y cuenta con la actuación de Luis Machín y Javier Lorenzo se presenta en el Teatro Bristol (Santa Fé 1751) de lunes a miércoles en enero y de domingos a miércoles durante febrero. ,Las entradas están a la venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.