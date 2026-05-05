Valentino Merlo: “Todavía estoy procesando toda la información”

Es una de las voces del momento. Con solo 17 años y un ascenso meteórico, Valentino Merlo se posicionó en la escena nacional y logró en menos de dos años, consolidar una carrera que lo lleva a emprender una gira mundial. En la previa al show de este 8 de mayo a las 21 en el Teatro Radio City (San Luis 1750), el joven cantante habló con 0223 sobre su presente y sus proyectos futuros.

“Es un flash, todavía estoy procesando toda la información”, dice el joven a este medio durante una jornada que lo tiene contestando continuamente el requerimiento de los medios de comunicación. “La fecha va a estar llena de sorpresas”, adelanta al tiempo que anuncia que está “muy ansioso por volver a Mar del Plata”.

Según explica, su presente significa “un montón de información” para su cabeza y considera que por fortuna “tiene una familia que lo ayuda a entender lo que pasa”. Es que la carrera de Valentino tiene similitudes con una pyme familiar en la que el joven artista asegura que sus abuelas fueron las “principales accionistas”

“Ellas me pagaron las clases de canto, me impulsaron a cantar de forma profesional”, dice con una sonrisa al tiempo que agrega que lo que vivió en estos dos años “es muy loco" porque pasaron de hacer covers en una pileta en Rosario y grabar en una habitación a planificar una gira por España y Estados Unidos.

Si bien Valentino está marcado profesionalmente por la cumbia y el cuarteto y realiza feats con artistas como The la Planta y Q Lokura, el joven asegura que no se encasilla en un género y no escapa a los sonidos de su generación.

“Escucho música que nada que ver a lo que canto. Soy muy libre a la hora de cantar. Escucho de todo: salsa, melódico, rock, folklore”, dice el joven que, consultado por sus planes para lo que resta del año, asegura que se vienen “muchas colaboraciones y una gira internacional”.

*Las entradas para el show de Valentino Merlo en el Centro de Arte se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.



