Recolector sufrió un corte grave y pide mayor consciencia al tirar los residuos

El cuidado en el manejo de los residuos domiciliarios y de grandes generadores es una tarea constante, que tanto los recolectores como las empresas piden a los vecinos y comerciantes. "Necesitamos que la gente tenga un poco de consciencia a la hora de sacar la basura para evitar daños de gravedad", explicó a 0223 Damián, quien este jueves sufrió una herida con una botella.

"Levanté una bolsa de un edificio ubicado en Las Heras al 2300, y una botella rota salió despedida, generándome un corte en el lateral de mi rodilla. La herida fue muy grande y tuvieron que hacerme 11 puntos de sutura en la clínica", relató el trabajador.

Este no fue un hecho aislado, sino que este tipo de accidentes se repiten constantemente. "Es mi octavo corte en 18 años de trabajo, y todos fueron por el mismo motivo: presencia de botellas rotas, latas cortadas o filos de tapas que son arrojados sin ningún tipo de cuidado. El problema surge cuando agarrás la bolsa y el elemento pasa de largo, entonces te corta la muñeca o cualquier parte del cuerpo", especificó Damián.

Así quedó la pierna de Damián tras el accidente sufrido.

El pedido es simple y lleva sólo unos minutos más de atención: "Le solicitamos a la gente que la ponga los elementos cortantes adentro de una caja, o que si tienen una botella de plástico, pongan los vidrios adentro y la cierren. También se puede advertir con un cartel en la bolsa, pero al ritmo que vamos muchas veces es difícil advertirlo o ver si sobresale algo", enfatizó el recolector.

Empatía y consciencia son dos de las palabras que tanto él como sus compañeros utilizan para referirse al comportamiento de los vecinos y comerciantes: "La gente critica al basurero pero no ven por lo que pasamos. Somos personas las que levantamos sus desechos. Y lo mismo sucede con los comerciantes, que tiran vidrios o jeringas (en el caso de veterinarias o centros sanitarios). Dejan de todo: bolsas abiertas con pañuelos, guantes o barbijos. No hay prudencia y lamentablemente nosotros exponemos nuestra salud y vida", detalló Damián.

Los recolectores piden que los residuos cortantes sean puestos en cajas o botellas de plástico. Foto: archivo 0223.

Separación y notificaciones: dos aportes al cuidado

La separación en origen de residuos reciclables y no recuperables debería hacerse en cada hogar, pero Damián asegura que muy pocas personas lo respetan. Tanto los días para sacar las bolsas, como su color (negras para orgánicos y verdes para reciclables), no son prácticamente usados por los marplatenses. "Eso complica nuestra tarea, y además es algo sencillo de hacer que ayudaría a evitar accidentes. Si ves una bolsa verde, sabés que está el riesgo de que contenga vidrios, pero ya nadie separa", argumentó el recolector.

Otro aspecto importante es la falta de notificaciones sobre los incidentes, tanto a hogares particulares como a encargados de edificios. "Si la gente se enterara, seguramente no lo haría más. No decimos que haya multas pero que al menos el Municipio pueda advertir o notificar al domicilio cuando nos pasan estas cosas, para evitar que vuelvan a ocurrir. Hoy no pasa nada, y ninguno de estos hechos quedan registrados", contó.