Cachetadas, asfixia, golpes: así fue el calvario del bebé de 18 meses asesinado

Con el desistimiento de varios testigos, nueve testimoniales y un pedido para que el acusado de matar a golpes a un bebé de 18 meses no estuviera en la sala durante la declaración de la mamá de la víctima, se desarrolló este martes la primera de las tres jornadas del juicio que se le sigue a Alan Leonel Lapalma por el delito de homicidio agravado y lesiones leves agravadas.

Tras los alegatos de apertura de las partes y el anuncio de que un posible pedido de cambio de calificación se resolverá durante el debate con las garantías propias del proceso, los jueces Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone identificaron al imputado, escucharon los alegatos de apertura y escucharon las declaraciones de los primeros testigos.

Fiscal Florencia Salas y abogado Osvaldo Verdi. (Foto: 0223).

La jornada empezó con la declaración de María Belén Sosa que dio detalles de su relación con el imputado, de los cambios que tuvo la misma, de las agresiones que sufrieron sus hijos, del maltrato y amenazas que sufrió para no denunciarlo. “Me alejó de mi familia, me arruinó la vida y decía que iba a prender fuego la casa”, relató.

La joven recordó que estaba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) cuando recibió una solicitud de amistad en la red social Facebook y comenzó a charlar con Lapalma en enero de 2021. Luego de visitarlos un par de veces en la casa, cuando salió en libertad se veían los fines de semanas y en julio de ese año se instalo en su casa porque la madre lo echó de la suya.

Sosa dijo que Lapalma estaba celoso de sus dos hijos porque eran muy apegados a ella y que no se quería ir de la casa. “Empezó atacándolo a Joel –de tres años- a quien le tapaba la nariz, la boca y le pegaba. Después siguió con Aaron que tenía un año y medio y hacia lo mismo”, relató ante las preguntas de la fiscal Florencia Salas y el abogado Osvaldo Verdi como representante del particular damnificado.

“Yo terminé golpeada por defender a mis hijos. Desde que se mudó, estuvo todos los días ahí, se iba y se llevaba las llaves, quedábamos encerrados en la casa. No trabajaba, me alejó de mi familia, era un vago que me vendía las cosas”, agregó.

“Dije que se atragantó porque tenía miedo de decir la verdad”

La segunda parte de la declaración de Sosa se focalizó en lo sucedido esa noche en la casa antes de que llevara al pequeño Aaron al centro de salud del barrio Ameghino: los momentos previos al ataque que resultó mortal y los posteriores a su arribo a un centro asistencial.

Tras recordar que estaban los tres cenando fiambre –su hijo mayor estaba con los abuelos-, dijo que a Aaron se le cayó la gaseosa y ella fue a buscar algo para limpiar al baño. “Sentí un golpe contra la pared y cuando volví, lo estaba zamarreando”, dijo.

La mujer lo llevó a la pieza, mencionó que parecía ‘dormidito’ pero que su corazón latía y cuando lo fue a cambiar, Lapalma ingresó y le pegó en la panza porque supuestamente quería sacarle la comida. “El no me iba a dejar salir porque iba a denunciarlo, así que esperé que se durmiera, fui a lo de mi tío y de ahí a la salita”, detalló.

Sosa reconoció que en la sala dijo que su hijo se había atragantado porque tenía miedo y que cuando fue al Hospital Materno Infantil y le dijeron que había fallecido no lo podía creer. “Nunca fui una chica de problemas, cuidaba a mis hijos, siempre laburé no entiendo porque pasó esto”, concluyó antes de retirarse de la sala.

“Cuando se juntó con esta persona, no fue la misma”

La segunda declaración del día en la sala ubicada en el sexto piso estuvo a cargo de Maximiliano Bustos, el papá biológico de Aaron, que había mantenido una breve relación con Sosa y que al enterarse que ella había tenido un hijo, empezó a vincularse con él.

“En ese momento ella era una excelente madre, los cuidaba a los dos y yo iba a ver a mi hijo cuatro o cinco veces por semana. Todo cambió cuando empezó a salir con esta persona porque desde ese momento no pude ir más a la casa y lo retiraba en la casa de sus padres o nos veíamos en algún lugar”, sostuvo.

Jueces del TOC N°2. (Foto. archivo 0223).

Bustos dijo que nunca había visto golpeado a Aaron hasta el lunes anterior a los hechos cuando descubrió que tenía una curita en la frente y una mancha en la mejilla. “Ella me dijo que se había golpeado con una hamaca y le insistió para que tuviera cuidado y que no lo llevara a esos juegos porque era muy chiquito”, detalló.

La madrugada de la muerte de su hijo lo llamó una prima de la mujer y el primer dato que le dieron fue que se había atragantado. Al llegar a la casa de algunos familiares, un primo le relató que lo habían matado de un golpe.

El hombre recordó que en un primer momento cuando se descubren las causas de la muerte, ella había insinuado que él había golpeado al nene. “Después reconoció que le había pegado la nueva pareja, yo no podía creer que me inculpara a mí. Ella demostró ser una cosa antes y otra después cuando se juntó con esta persona”, agregó.

Ante las preguntas de la defensora oficial Gabriela Zapata de los motivos por los que consideraba lo habían inculpado, señaló que Sosa era bastante mentirosa en el sentido de excusarse o justificarse. “Una cosa me demostró antes y otra cuando se juntó con este, no era la persona que yo había conocido”, concluyó.

La continuidad del debate

Con la declaración del abuelo de la víctima y otros familiares de la mujer se cerró la primera jornada de debate que no tuvo público en ningún momento del desarrollo.

La segunda jornada del debate se llevará a cabo este miércoles desde las nueve de la mañana con la declaración de dos oficiales de policía y del médico Adolfo Peñeñory que tuvo a su cargo la operación de autopsia. Los testimonios de otros profesionales fueron desistidos porque se incorporarán sus conclusiones por lectura.

Aún no se definió cuando se presentarán los testigos solicitados por la defensa, pero de acuerdo al cronograma pactado inicialmente, los alegatos de las partes al Tribunal se harán el próximo jueves. Luego los Jueces tendrán cinco días hábiles para dar a conocer su veredicto y sentencia.