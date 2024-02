Concejales no avanzan por ahora con el aumento del boleto: analizarán el informe del gobierno

La Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante resolvió estudiar en detalle el estudio de costos que este fin de semana presentó el Ejecutivo, donde se planteó una tarifa técnica de $690,97, por lo que por el momento no avanzará el aumento solicitado por la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor (Cametap).

A propuesta del propio oficialismo, la postura fue postergar la aprobación mientras se especula sobre la forma en la que se materializará el incremento que llegará en las próximas semanas, donde una posibilidad es que el Concejo Deliberante le traslade al intendente Guillermo Montenegro la facultad para fijarlo por un plazo determinado. Si bien Juntos por el Cambio cuenta con una mayoría propia, este mecanismo le permitiría evadir el trámite que implica un aumento por la vía legislativa, pudiendo resolverse, en cambio, con un simple decreto del Ejecutivo, en un marco donde se prevé la permanencia de una tasa elevada de inflación que ameritará nuevos aumentos en el corto plazo.

Desde la oposición coincidieron en la necesidad de analizar con mayor profundidad el estudio de costos, aunque también reclamaron que se retome el proceso para licitar el sistema de transporte. El año pasado, el oficialismo retiró del Legislativo el Pliego de Bases y Condiciones que había propuesto el gobierno, para que se realicen mejoras. En tanto, en enero Montenegro extendió hasta fines de 2025 las concesiones vigentes.

“Ojalá en algún momento podamos discutir el Pliego de Bases y Condiciones y no siempre el aumento del boleto. Mar del Plata necesita tomar otra postura en relación al transporte público. No hay un lugar donde los vecinos no se quejen por el mal estado del transporte. Necesitamos un servicio que potencie los barrios, con frecuencias, con una app que funcione, con boleto combinado, con transferencia”, sostuvo Diego García (Unión por la Patria).

Guillermo Volponi, titular de la Comisión de Movilidad Urbana.

Desde Acción Marplatense fueron aún más enfáticos, cuestionando el estudio de costos. “El pedido de aumento de las empresas se basa en una mentira, porque las frecuencias no se cumplen y lo comprobamos todos los días”, remarcó Horacio Taccone. "El Ejecutivo va a dar un precio inferior al estudio de costos del mismo municipio y las empresas siguen subsistiendo. Deberían quebrar si el costo es realmente el que ellos dicen, pero no pasa. No pasa porque no cumplen con las frecuencias y algo tenemos que hacer”, agregó, previo a pedir debatir el nuevo pliego.

Desde Juntos por el Cambio matizaron las críticas. Por un lado, Angélica González (Coalición Cívica) sostuvo que el aumento es solamente para acomodar los costos a los últimos aumentos. El presidente de la comisión, Guillermo Volponi (Pro) dijo “no coincidir” con lo que expresado por Taccone, dado que el estudio de costos que realiza el Ejecutivo difiere en la metodología del de la Cametap. “Hay un desequilibrio en el sistema, que todos debemos comprender si vemos lo que ha pasado en los últimos años en materia económica”, con una inflación “acelerada en el último tiempo de manera exponencial”, planteó Volponi. Además, dijo que el informe de “Cametap es más preocupante porque hace referencia a la inviabilidad el servicio si esto no se modifica”.

El pasado 17 de enero, la cámara solicitó una actualización de la tarifa producto del aumento de los costos, principalmente el combustible, con una tarifa que llegaría a $854,46, pero que si subsidios se iría a $961,94. En su primer abodaje, la Comisión de Movilidad solicitó al Ejcutivo un informe técnico, que arrojó una tarifa de $690,97.

Allí, la Dirección de Transporte también contempló el incremento de las variables que componen la tarifa técnica. “La política fijada por el gobierno nacional conllevó la fijación de un nuevo equilibrio relativo de precios. Dicho proceso, en el rubro de transporte, implicó un incremento de la mayoría de las variables que ha impactado en la estructura de costo”, sostuvo el reporte de la Dirección de Transporte que este lunes será analizado por la Comisión de Movilidad Urbana, en el marco del pedido de las empresas para llevar el boleto a $854,46”, explicó.

El incremento del boleto durante 2023 llegó al 202%, 9 puntos por debajo de la inflación del 211% informada por el Indec. El 2023 comenzó con una tarifa plana de $98,44 y terminó con $297,30. El primer aumento fue el 6 de enero, que pasó a $119,38; en mayo ascendió a $165,77 y en diciembre llegó al actual número, que trepa a $471,80 para los tramos más largos.