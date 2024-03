Marplatenses contra los recortes en el Incaa: "Este ajuste complica la realización del Festival de Cine"

Este jueves trabajadores de la cultura, artistas, realizadores de cine, estudiantes y vecinos en general se manifestaron contra el ajuste anunciado sobre el presupuesto del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) por parte del Gobierno nacional.

En una masiva convocatoria en la Plazoleta Almirante Brown de la Rambla (donde generalmente se realizan los actos de apertura y alfombra roja del Festival Internacional de Cine), marplatenses se sumaron a las protestas de toda la Argentina contra la Resolución 16/24 (publicada este martes en el Boletín Oficial), donde el presidente del organismo, Carlos Pirovano, dispuso medidas que prácticamente lo dejan inactivo, como la suspensión de apoyos y aportes institucionales, de aportes económicos a provincias y Caba, la suspensión de horas extras, viáticos, viajes y traslados de invitados, entre otras.

"Fue una muy buena y concurrida manifestación, donde hubo muchos colegas y también estudiantes de cine (de la carrera audiovisual) a los que conozco como docente. Que estén los jóvenes en este tipo de reclamos es fundamental porque es lo que va a hacer que se sostenga", reflexionó en diálogo con 0223 el realizador Diego Ercolano quien agregó: "La lucha va a ser dura".

El ajuste del Incaa complica a realizadores de la industria local. Foto: @_gabrielbulacio

En ese sentido, sostuvo que el ajuste presupuestario en el Incaa complica la realización del Festival de Cine de Mar del Plata, lo que preocupa a toda la industria. "Nos parece que es la misma situación que se está dando en varios ámbitos en el país, como la educación y la cultura. A este gobierno no le interesa que se sostengan estas cosas y estas medidas en particular son brutales y desconsideradas para los trabajadores de la cultura", manifestó.

Muchos jóvenes se manifestaron en defensa del Festival de Cine y la cultura. Foto: @_gabrielbulacio

El financiamiento del instituto se puso en discusión, pero a los manifestantes les resultó muy fácil explicar cómo se autofinancia, ya que el Incaa es un ente autárquico que obtiene su presupuesto de la venta de entradas de cine y la pauta, dinero con el que se generan los subsidios para las películas. "Dar marcha atrás con esto es tocar algo que funciona muy bien. De hecho, se destruye algo que representa a la Argentina en todo el mundo", lamentó Ercolano.

A pesar de que no hay una voz oficial del Festival de Cine sobre el tema, la publicación de la resolución en el Boletín Oficial fue un avance que preocupó a todos. "Si no hay financiamiento. es muy posible que no se pueda hacer. Es un evento muy grande y sin un acompañamiento del Incaa es muy complicado. Tampoco entendemos cómo se podría hacer de manera privada, como dicen. Es doloroso para muchos, porque en mi caso mi formación comenzó siendo espectador del festival y después mostrando trabajos míos como realizador. Sin dudas, el mejor camino es que un ente que se autofinancia pueda llevarlo adelante", graficó el docente.

Además, indicó que le da "esperanza" que los marplatenses se movilicen para defender la industria y todo lo que genera en la ciudad: "Es lo que me genera que empecemos a despertar. Se están tomando medidas que cambian el país en todos los ámbitos, aparte de lo cinematográfico. De a poco, hay cada vez más gente que se da cuenta que este tipo de medidas es brutal y que destruye las mejores cosas que tenemos en el país".