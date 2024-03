A 20 años del anuncio de relocalización, reclaman avances en la subasta de la Villa de Paso

A nueve meses de la segunda y última subasta, vecinos del barrio San Carlos de Mar del Plata reclaman avances en la relocalización de la Villa de Paso, el asentamiento delimitado sobre la avenida Paso y las calles Alsina, Larrea y Lamadrid.

En mayo de 2022, el Gobierno que conduce Guillermo Montenegro realizó la primera subasta de 8 lotes y solo pudo vender uno. Trece meses después, en junio del año pasado, el Municipio hizo un segundo intento y logró vender otros tres. Si bien estaba previsto un tercer remate para fin de año, las gestiones quedaron paralizadas.

"No hay nada. Está claro que no le importan a nadie. Los tienen abandonados, tirados, llenos de yuyos, escombros y con roedores. A mí, como vecino, me exaspera el ninguneo del intendente y sus funcionarios", cuestionó José Luis Rey, vecino del barrio San Carlos.

El vecino cuestionó la inacción del Municipio con los terrenos que son de su propiedad y "no les dan ni cinco de pelota", lo que no permite - señaló - regularizar urbanísticamente al barrio San Carlos de Mar del Plata.

Según el Renabap, en la Villa de Paso aún permanecen asentadas cerca de 85 familias. Foto: 0223.

A su vez, Rey denunció que en los últimos meses hubo una sola intrusión de los lotes que estaban desocupados, pero las familias que viven en casillas se siguen ampliando en los mismos terrenos y crece la concentración. "Hay que pensar que el chico que tenía 10 años en ese momento hoy ya tiene 30", razonó.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en la Villa de Paso aún permanecen asentadas cerca de 85 familias. “Hay gente que dice que no se quiere ir, pero otros quieren recibir una vivienda”, sostiene.

En marzo de 2004, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, anunció el Plan Dignidad que contemplaba la construcción de 547 viviendas que se iban a construir en los barrios Don Emilio, Las Heras, El Martillo y en la zona de Juan B. Justo y 180. El proceso se dilata hace exactamente 20 años.

Sin embargo, el proyecto sufrió un estancamiento y casi un centenar de familias todavía sigue en el lugar. Con el paso de los años, vecinos del barrio San Carlos lamentaron el abandono del lugar y denunciaron situaciones de inseguridad y recurrentes episodios de usurpaciones.