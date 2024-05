El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la Rendición de Cuentas 2023 del gobierno de Montenegro

El Concejo Deliberante aprobó este martes la Rendición de Cuentas de la Administración Central, Emsur, EmturyC, Emvial, Emsur y Osse con el voto a favor del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la oposición votó en contra con algunas excepciones. De este modo, los expedientes superaron sin mayores dificultades la opinión del órgano legislativo local, en tanto que ahora pasarán al análisis del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

La sanción se dio en el marco de la Segunda Sesión Pública Especial convocada para este martes, en un debate que pasó con menores repercusiones que en años anteriores debido a la modalidad elegida, donde se prescindió de la presencia de los funcionarios en las comisiones, limitando el intercambio a preguntas y respuestas por escrito.

Los seis expedientes fueron aprobados con los 13 votos que suman los bloques de Juntos por el Cambio (Vamos Juntos, UCR y Coalición Cívica), en tanto que la oposición votó en contra, con algunas salvedades. Acción Marplatense se posicionó en contra de la rendición de la Administración Central y se abstuvo en las restantes, Unión por la Patria y el Frente Renovador se abstuvieron con Osse y votaron en contra en los restantes, mientras que La Libertad Avanza se abstuvo con Osse, EmturyC y Emvial, mientras que votó en contra en los otros tres.

Agustín Neme defendió la gestión de Montenegro en el contexto macroecómico de 2023.

La defensa de los números del gobierno estuvo principalmente a cargo de Agustín Neme, titular del bloque Vamos Juntos, quien ya actuó como miembro informante en la Comisión de Hacienda. El referente del Pro responsabilizó por los desajustes al contexto económico registrados durante el último año del gobierno nacional del Frente de Todos. “Esto se dio en una profunda crisis económica, incertidumbre, desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios”, expresó.

"Ninguno de los parámetros establecidos por el gobierno nacional anterior resultaron tal cual se habían previsto y, lógicamente, esto tiene consecuencias directas en distintos niveles de una economía", acentuó Neme, quien cotejó la inflación anual del 211% con el aumento de tasas del 73% implementado en 2023. "Hay una decisión del intendente Montenegro de acompañar de la mejor forma a los vecinos, siendo por decisión propia el Municipio que menos actualizó sus tasas en toda la Provincia", añadió.

En esa línea, expuso que la gestión económica de la Comuna, que concluyó el año con déficit, también se vio afectada por cuestiones como "la caída en términos reales de los ingresos, la reducción de la coparticipación que recibimos del gobierno provincial, las redeterminaciones de precios de bienes y servicios, la actualización de los sueldos que producto de la inflación fue una constante mensual y pudimos llevarla adelante". En ese marco, igualmente tuvo una calificación positiva de la gestión gubernamental, destacando logros en materia de conservación y mejora de la red vial, los aportes desde la Ciudad para la operatividad de la Policía Bonaerense,

"No se está administrando como se debe administrarse la cosa pública"

Por la oposición, Ariel Ciano del Frente Renovador se quejó por la dinámica de debate donde se eliminó la participación presencial de funcionarios. "Dudamos que haya sido su intención no venir, porque han sido concejales y respetan el trabajo legislativo", dijo por los casos de Carlos Katz (Osse), Santiago Bonifatti (Emsur) o Fernando Rizzi (Educación).

A su vez, justificó el voto en contra en el caso de la Rendición de Cuentas de la Administración Central por "las serias dificultades que observamos y por el déficit operativo". En esa línea, objetó que "puede ser que haya déficit operativo porque se están brindando más servicios, pero si no se dan más servicios y tienen problemas financieros, es que no se está administrando como no debe administrarse la cosa pública". En tanto, el edil explicó que "diferente es el caso de Osse, hay que cuidar y poner en valor esa empresa orgullo de General Pueyrredon", por lo que en este caso se abstuvo.

Una de las posturas más duras fue de La Libertad Avanza, pese a que en el último tiempo viene mostrando posturas más cercanas al Pro. La libertaria Cecilia Martínez cuestionó las políticas de los gobiernos nacional y provincial del Frente de Todos, aunque también arremetió contra Montenegro: "la situación que atraviesa General Pueyrredon es crítica y hay responsabilidad de este gobierno municipal. Con este resultado económico hay que hacer un cambio de rumbo y elegir ya en qué gastar".

"Las prioridades en estos cinco años no son las mismas de quienes entendemos que el recurso de todos debe utilizarse de modo eficiente para llegar en este momento, donde la situación en algunos casos es calamitosa. En años electorales, se eligió poner el dinero en la pauta oficial y de eso hay que hacerse cargo", arremetió. Igualmente, matizó que "no todo es negro en este gobierno, hay una luz de esperanza. Ese ejemplo es el Emvial, este ente atravesó las mismas crisis que el resto, pero cuenta con un resultado financiero positivo", agregó, donde también tuvo elogios hacia el EmturyC, a la par que advirtió por la situación financiera de Osse.

Por su lado, Eva Ayala de Acción Marplatense hizo diversas objeciones sobre la política gubernamental en 2023, donde más en concreto sostuvo que no hubo una "licitación transparente" en la implementación de las fotomultas y cuestionó la falta de avance con las "obras prometidas y planteadas en el Presupuesto". La concejala especificó que "podemos ver cómo se ha desfinanciado la educación, no hay obra pública vinculada a la infraestructura educativa", como con los edificios nuevos de la Esmet y la Escuela de Arte Dramático.

Cecilia Martínez tuvo fuertes cuestionamientos a la gestión del gobierno de Montenegro, aunque destacó algunos aspectos.

En tanto, desde el kirchnerismo volvieron a cuestionar el mecanismo de "discutir por escrito" -en palabras de Verónica Lagos-, mientras que criticaron las respuestas que hicieron funcionarios a algunas de las 58 preguntas formuladas por el bloque de Unión por la Patria. Entre ellas, el más apuntado fue el Emsur, donde se expusieron las "contradicciones" entre lo planteado por el ente y Osse sobre la Tasa Girsu, mientras que también la concejala apuntó las observaciones de las órdenes de pago de las contrataciones directas por la gestión del Predio de Disposición Final de Residuos.

"Hubo un incumplimiento a la Ley Orgánica de las Municipales, porque se obliga a llamar a licitación pública. Emsur dice que no se cumplió con las normas porque no se podía interrumpir el servicio, pero el Tribunal de Cuentas terminó sancionando al presidente del Emsur y al director de Residuos. Tampoco se justificó que las contrataciones fueran lo más conveniente para el Municipio", detalló. Como conclusión, manifestó que "no compartimos los criterios de selección de las prioridades, no se cuidan los recursos que existen, se anuncian unas cosas pero se hacen otras", como justificación del voto en contra sobre todas las Rendiciones de Cuentas, a excepción de Osse, donde se abstuvo.

La Rendición de Cuentas 2023 es un pormenorizado informe donde esencialmente constan los egresos e ingresos generados durante el año calendario, conjuntamente con la situación económico-financiera y una memoria de los respectivos contadores, entre otros documentos. Las mismas deben ser presentadas al 31 de marzo del año siguiente, mientras que el Concejo Deliberante tiene un plazo de dos meses para aprobarlas o desaprobarlas, en una decisión de carácter político. A partir de ahora se inicia un proceso de detallado análisis del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el único que tiene competencia para establecer distintos tipos de sanciones en caso de encontrar irregularidades.