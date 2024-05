El fugaz paso de la vice, la conexión clandestina y el fallo a favor del exfuncionario

La política desfiló por el Premier Padel y dio señales

Escenario de un torneo internacional de excelencia como el Premier Padel Mar del Plata P1, el Polideportivo también sirvió como plataforma desde la cual más de un dirigente dio señales políticas.

Sorpresa generó el lunes la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien tuvo un paso fugaz por la ciudad, incluso más ligero que lo diseñado originalmente. Arribada al aeropuerto local pasadas las 9, primero visitó las fábricas de Havanna y Luciano´s en el Parque Industrial, para luego dirigirse al Polideportivo Islas Malvinas.

Su visita fue inesperada no solo para la prensa. Según supo 0223, las autoridades del Parque Industrial nunca fueron advertidas de una visita de magnitud como la de un vicepresidente, sino que las comunicaciones se dieron directamente desde los asesores de Villarruel con las dos empresas.

Sorprendidos también se mostraron en el entorno de Guillermo Montenegro, quienes se enteraron por los medios y ante la consulta sobre si estaba previsto algún encuentro protocolar entre el intendente y la vice. Ese encuentro finalmente se dio, siempre en el marco del evento deportivo, con la presencia del senador nacional Maximiliano Abad y la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero.

Más interrogantes sumó el tuit de Villarruel, donde aseguró que su presencia se dio gracias a la invitación de Abad, en un gesto que resonó en el Senado, donde se debate la Ley de Bases y donde el legislador marplatense viene formulando diversas críticas al gobierno nacional, incluso por el conflicto diplomático con España. Precisamente, reuniones por el proyecto demandó que la titular de la Cámara se retirará de Mar del Plata antes de lo previsto, suspendiendo un almuerzo y nuevas reuniones pautadas para la tarde.

Una figura destacada también fue el marplatense y director del Premir Padel, Facundo "Chino" Mazzuchi, quien en 2019 había sonado como posible presidente del Emder, e íntimo del director del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, Diógenes de Urquiza, quien viene siendo apuntado por los recortes en los apoyos a los atletas olímpicos, a semanas del inicio de París 2024.

Por fuera del rádar quedó una visita adicional que hubo al evento en el Poli: la del senador provincial de Unión por la Patria, Sergio Berni. El exhombre a cargo de la Seguridad bonaerense fue recibido por Montenegro -ya de jean y campera-, con quien miró algunos de los interesantes partidos de pádel.

Berni volvió a mostrarse con el intendente, a quienes se sumó el director del Premier Pádel, el "Chino" Mazzuchi.

Quien también siguió de cerca el evento fue Juan Nápoli, titular de Banco de Valores y miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a su vez ex candidato a senador nacional de Milei, y organizador el año pasado del evento en Mar del Plata donde Milei expuso ante empresarios, mientras se desarrollaba el coloquito de Idea. El jueves mismo se lo pudo observar en el palco VIP junto a Montenegro, a quien había destacado el año pasado durante las elecciones, pese a ser candidato de otro espacio político.

Problemas en Villa Victoria

La situación comenzó a trascender en las primeras horas del miércoles, al conocerse que Camuzzi había retirado el medidor de gas de la Villa Victoria por una conexión irregular.

Según supo 0223, el hecho evidenciaría desmanejos producidos en anteriores gestiones, dado que el conflicto se originó por una denuncia de la propia Dirección de Cultura ante la empresa, luego de detectar una conexión clandestina en el marco de un reordenamiento que se está impulsando en los espacios culturales.

“La conexión clandestina llevaba muchísimos años en esa situación”, expusieron las fuentes consultadas, sobre la situación registrada en la zona donde funciona la cafetería. Se espera que en los próximos días todo vuelva a la normalidad, para lo cual ya se encuentran trabajando técnicos de la Secretaría de Obras y el Emsur.

La Villa Victoria, con un corte de gas por una conexión clandestina.

Otro exfuncionario arroyista con triunfo judicial

Los hombres y mujeres que supieron acompañar al exintendente Carlos Arroyo durante su gestión al frente de General Pueyrredon siguen sumando triunfos judiciales para cobrar indemnizaciones por las vacaciones no gozadas entre 2018 y 2019. Al listado que encabezó el propio Carlos Arroyo, en el último tiempo se sumó el exsecretario de Planeamiento Urbano, Ricardo Rodríguez.

Funcionario de perfil técnico -se desempeñaba en planta como director y hasta tuvo cargo político con Pulti-, Rodríguez ya obtuvo un fallo favorable del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 para cobrar vacaciones no gozadas por 67 días. Tras la apelación de la Comuna, la causa ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que por sus propios antecedentes, seguramente ratifique la sentencia de grado. Incluso la propia Suprema Corte ya resolvió en favor de los exfuncionarios algunos de los recursos que llegaron a esa instancia, como el del extitular del Emsur, Eduardo Leitao.

Con argumentaciones técnicas, el gobierno de Guillermo Montenegro aduce que no corresponde la liquidación de vacaciones no gozadas por funcionarios políticos, a lo que suman consideraciones en el orden de lo ético. “Si decidís no tomar vacaciones no es para que después los vecinos te las paguen”, llegó a declarar el propio intendente cuando el conflicto estalló en 2022.

Sin embargo, la negativa del gobierno de liquidar las vacaciones no gozadas encontró un reparo en la justicia, donde en todas las instancias se fue afirmando que el reclamo es, en estrictos términos legales, correcto. Los letrados entienden que son de aplicación los términos de la Ley 10.430, que prevé la posibilidad de obtener una compensación económica por un monto equivalente a los días de licencia anual que correspondan, en los casos donde el cese de las funciones impidan el disfrute de dicha licencia. Ese caso aplicaría para los funcionarios que debieron renunciar el 10 de diciembre por el cambio de gobierno, o por jubilación, como el caso de Rodríguez.