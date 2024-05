Desde Luz y Fuerza aseguran que está en riesgo el servicio eléctrico de todo el país

Desde el sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, manifestaron preocupación ya que las medidas que toma el gobierno nacional, desde la asunción de Javier Milei como Presidente, ponen en riesgo el servicio eléctrico de todo el país.

A través de un comunicado, manifestaron que "con la decisión del gobierno de no cubrir el déficit operativo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) -empresa nacional que comercializa la energía generada en todo el país- desde la asunción del nuevo gobierno no pagó los despachos de energía a las generadoras. Esto provocó un quiebre en la cadena de pagos, porque las generadoras no dejan de enviar la energía que luego se distribuye, pero no están recibiendo el pago".

Asimismo, denuncian que Cammesa exige a las distribuidoras eléctricas, sean privadas o cooperativas, "el pago de la deuda acumulada en concepto de energía ya comercializada. Esto parece lógico y el Gobierno anterior también estuvo buscando acuerdos que se pudieran afrontar. Pero la nueva administración, como en todas las áreas de su gestión, lo realiza de una forma por demás 'leonina', asfixiando a las cooperativas prestadoras del servicio y poniendo en riesgo su continuidad", señalaron.

"Curiosamente, no actúan del mismo modo con las Empresas Edenor y Edesur, quienes concentran el 40% de la deuda total con Cammesa, dijeron, y añadieron: "Queda claro que quienes siempre sacan provecho del Estado son los grandes capitales, en desmedro del sistema cooperativo y del pueblo trabajador".

En ese sentido, desde Luz y Fuerza aseguraron que la "única solución" del gobierno nacional "se impone sobre los usuarios un tarifazo sin anestesia, trasladando el costo de la tarifa pura de electricidad sin ningún tipo de gradualidad".

Sin embargo, sostuvieron que "producto del descubrimiento de los yacimientos en Vaca Muerta tenemos una ventana en la explotación del gas de 60 años mínimamente, por lo que existe la posibilidad de introducir al sistema energético combustible económico para la generación eléctrica en general y provisión de este insumo en abundancia para todo el país".

En esa línea, remarcaron que "lamentablemente este gobierno va en el sentido contrario", ya que intenta privatizar YPF y "entrega las áreas de explotación petrolera y gasífera a capitales privados, con el único objetivo de exportar los recursos naturales de los argentinos".

Desde Luz y Fuerza, manifestaron que estas medidas se traducen en pérdida de soberanía, altísimas tarifas de los servicios públicos, "y la transferencia directa desde nuestros bolsillos al injusto pago de la deuda externa y la consabida fuga de capitales en manos de los de siempre".

"Este Sindicato no está dispuesto a ver pasivamente este descalabro económico y social en torno a la energía que lleva a cabo el Gobierno de Milei", indicaron, y sumaron: "Fieles a nuestra historia de lucha, vamos a enfrentar estas políticas de entrega y sumisión del sistema eléctrico, e invitamos a la sociedad a no resignarse ante estos cambios que plantean como inevitables y a manifestarse públicamente de todas las formas posibles".