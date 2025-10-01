Robó un par de aceites y un desodorante: lo pararon en la línea de cajas

Un hombre de 58 años que el miércoles por la tarde intentó robar mercadería en un supermercado fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Escuadrón de Caballería Motorizada el que llegó al supermercado ubicado en Champagnat y Alvarado donde habían sorprendido al sujeto con dos botellas de aceite de oliva y un desodorante cuando intentaba salir sin pagar.

Tiene 58 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, se ordenó la formación de causa por el delito de hurto en grado de tentativa.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.