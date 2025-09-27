Robó un criquet y una llave cruz: las tuvo dos cuadras porque lo detuvieron

El llamado al 911 de un vecino del barrio Belgrano permitió aprehender a un sujeto de 23 años que el sábado a la madrugada forzó el baúl de un auto estacionado y sustrajo un criquet y una llave cruz de su interior.

Personal del Comando de Patrulla interceptó al autor en la esquina de Rosales y Juana Azurduy, a escasos doscientos metros del lugar donde una mujer de 44 años había dejado estacionado su Chevrolet Aveo.

El autor fue trasladado a la comisaría undécima donde se labraron las actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa a cargo del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús.

Una vez terminados los trámites de rigor, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.