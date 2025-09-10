Resultados y ganadores del Quini 6: un nuevo millonario en el sorteo del miércoles 10 de septiembre

En el sorteo del Quini 6 de este miércoles 10 de septiembre hubo en juego un pozo de más de 5.000 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3303 del Quini 6 de este miércoles 10 de septiembre puso en juego un pozo de más de 5.000 millones de pesos, con más de un millón de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar hace 10 días un premio de 1.732 millones de pesos a un afortunado de la ciudad de Neuquén en la modalidad Revancha.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 800 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el domingo pasado y el pozo seguirá creciendo para el sorteo de este miércoles. Los números que salieron fueron el 21, el 16, el 31, el 32, el 29 y el 27. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

Sorteo del Quini 6: resultados del miércoles 10 de septiembre

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 3.000 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el domingo pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche. Los números que salieron fueron el 12, el 35, el 22, el 19, el 26 y el 40. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego esta noche un pozo de más de 1.034 millones de pesos en premios, ya que luego de quedar vacante el domingo pasado, el monto en juego siguió creciendo para el de esta noche. Los números que salieron fueron el 30, el 24, el 12, el 18, el 44 y el 6. En esta modalidad hubo un ganador con los seis aciertos y se lleva 1.034.702.019 pesos. la boleta se realizó en la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe.

El sorteo del Siempre Sale del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 249 millones de pesos. Los números que salieron fueron el 38, el 6, el 29, el 42, el 35 y el 32. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos. Con cinco aciertos hubo 16 ganadores y se lleva más de 15 millones de pesos cada uno.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 5.100 millones de pesos.