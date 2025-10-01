Uno de los exjugadores de Vélez acusado de violación, denunció a la periodista tucumana por "falso testimonio"

Luego de que Vélez le rescindiera el contrato por la causa, Florentín se fue a Central Córdoba y es referente y figura.

La causa por presunto abuso sexual con acceso carnal agravado, que involucra a los futbolistas Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín, sumó un nuevo capítulo. El mediocampista paraguayo denunció a la periodista tucumana que lo llevó a la Justicia por “falso testimonio, adulteración de documentos, estafa procesal y asociación ilícita”. Este martes, se había conocido la noticia de un intento de quitarse la vida por parte de la joven.

La presentación se realizó en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Poder Judicial de Tucumán, donde Florentín también solicitó ser aceptado como querellante. Según el escrito, no sólo la denunciante habría incurrido en irregularidades, sino también testigos cercanos, entre ellos una de sus mejores amigas y un colega de los medios de comunicación. En la denuncia, el jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero sostuvo que se trató de una maniobra planificada para sostener una acusación que, según sus palabras, “jamás ocurrió”.

En el expediente figuran como denunciados los abogados de la presunta víctima, Patricia Neme y Franco Venditti, familiares, allegados, además de un diputado nacional y uno de sus asesores. Todos fueron señalados como partícipes de una supuesta organización que buscaba mantener en pie la acusación contra Florentín y los otros exjugadores de Vélez.

La presentación judicial estuvo acompañada por pruebas documentales y técnicas, entre ellas informes de pericias sobre celulares, registros de conversaciones en WhatsApp, audios, videos y actas testimoniales. Además, Florentín pidió allanamientos en los domicilios de los involucrados, el acceso a registros de llamadas y datos de geolocalización, así como la detención de algunos de los denunciados por temor a que intenten eludir la acción de la Justicia.