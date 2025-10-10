Reunión inminente en Boca: Riquelme definirá quién será el DT hasta fin de año

El presidente le ofrecerá la continuidad al ayudante de Russo, Claudio Úbeda hasta fin de año. Pero el cuerpo técnico definirá si está con fuerza y ganas de seguir.

En el medio del dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, Juan Román Riquelme tendrá una reunión clave con Claudio Úbeda sobre el futuro del banco de Boca. El fin de semana será fundamental para conocer la postura del ayudante del entrenador y de todo su cuerpo técnico.

El presidente le ofrecerá la continuidad hasta fin de año al "Sifón" y a todo su CT. Sin embargo, el “sí” no es tan seguro como se esperaba: serán horas decisivas para el equipo de trabajo de Miguel, que deberá definir si está con fuerza y ganas de seguir al frente del primer equipo.

En el caso de aceptar, el día a día para el plantel será similar: Úbeda estaría a cargo, con Juvenal Rodríguez de ayudante y Adrián Gerónimo en la preparación física. Por supuesto, la última palabra la tendrá el propio Úbeda, que pasaría a ser el responsable de todas las decisiones futbolísticas, al menos hasta fin de año.

Riquelme confía en Úbeda y todo el staff que llevó Miguel para intentar conseguir el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026 e intentar salir campeón del Torneo Clausura. La decisión de buscar un nuevo técnico podría precipitarse si deciden dar un paso al costado este fin de semana.

¿Es Úbeda el DT que necesita Boca ?

Si bien en los últimos años se dedicó a ser ayudante de campo, Úbeda tuvo un largo recorrido como entrenador principal. Sumando sus pasos por Huracán, Independiente Rivadavia, Boca Unidos, Racing (como interino) y la Selección Argentina Sub 20.

Dirigió 143 partidos y su saldo es: 36 victorias, 35 empates y 40 derrotas. La sumatoria de goles de sus equipos dan 140 a favor y 136 en contra. En los últimos dos partidos que estuvo a cargo en el Xeneize, cayó 2-1 ante Defensa y Justicia y goleó 5-0 a Newell’s.

Los próximos partidos de Boca :