Siniestro: un enfermero le inyectó leche en las venas a un bebé de 6 meses y casi lo mata

La Justicia de Jujuy condenó a 7 años de prisión a Fabián Solano, el enfermero acusado de haber inyectado leche en el suero de un bebé de 6 meses en un hospital público de esa provincia. El imputado fue declarado culpable de los delitos de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real”.

En el dictamen, por otra parte, se le aplicó también un castigo de 10 años de inhabilitación para ejercer funciones en salud. La sentencia fue leída en la Sala de Audiencias del Poder Judicial, en presencia de las partes que aceptaron la decisión del Tribunal. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, descubiertos en abril de este año, el enfermero cometió un aberrante acto.

El especialista, que cumplía funciones en el Hospital Materno Infantil a finales del mes de abril, le suministró leche por medio endovenoso a un bebé de 6 meses que se encontraba internado en dicho nosocomio. El pequeño, por supuesto, se descompensó, quedando al borde de la muerte, aunque fue asistido inmediatamente por el personal sanitario presente en el lugar.

A pesar de las complicaciones del caso, los expertos lograron salvarle la vida al niño. Casi en simultáneo, se inició una investigación para determinar las responsabilidades de lo ocurrido, llegando hasta Solano, quien fue localizado y posteriormente detenido, imputado por el Ministerio Público de la Acusación.