De la mano de los marplatenses: Buendía y Dibu fueron claves en la victoria del Aston Villa en Londres

Aston Villa dio vuelta el partido y le ganó 2-1 en condición de visitante al Tottenham por la fecha 8 de la Premier League con una gran actuación de sus dos marplatenses: Emiliano Buendía y Emiliano Dibu Martínez. Por el lado del conjunto local, la jornada comenzó con la mala noticia de que el Cuti Romero sufrió una molestia en el calentamiento y no pudo salir a jugar el partido.

Pese a la ausencia de su capitán, el Tottenham pegó primero a los cinco minutos de la primera parte. Tras un centro al segundo palo que bajó al medio Palinha, la pelota le quedó a Bentancur y el uruguayo de volea marcó el 1-0.

El empate para el conjunto de Unai Emery llegó a los 37 minutos. Morgan Rodgers ensayó una gran jugada personal y remató cruzado al segundo palo para poner el empate 1-1.

En el comienzo de la segunda parte, el Dibu fue clave con una doble parada para mantener la igualdad en el marcador y que el conjunto de Frank no se ponga arriba nuevamente.

En los minutos finales, más precisamente en el 77, Lucas Digne controló una pelota muy complicada en el área se la cedió atrás a Buendía, que había ingresado quince minutos antes, y el marplatense no dudó en rematar de zurda al segundo palo para darle la victoria 2-1 a los "Villanos".

Con esta victoria, el Aston Villa sumó su tercer triunfo al hilo en el torneo y el quinto consecutivo contando todas las competencias. Este resultado le permitió escalar al noveno puesto a con 12 puntos y quedó a siete unidades del Arsenal que es el líder. Mientras que el Tottenham dejó pasar la oportunidad de ser el único escolta de su rival de ciudad y quedó con 14 en el sexto lugar.