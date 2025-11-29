Suspendieron el Cafest Vol 3: cuándo será la nueva fecha

La edición n° 3 del Cafest iba a realizarse este fin de semana.

La edición n° 3 del popular festival Cafest que iba a realizarse este sábado 29 de noviembre fue suspendida, según confirmaron a 0223 fuentes oficiales de la Municipalidad de General Pueyrredon.

"El Ente Municipal de Turismo y Cultura informa que el CAFEST Volumen 3 será reprogramado", comunicaron a este medio.

La nueva fecha será comunicada una vez asegurada la logística.

De acuerdo a la información, se debe a razones logísticas: "La decisión responde a que las estructuras necesarias para garantizar el desarrollo seguro del evento no se encuentran actualmente disponibles en la región", manifestaron.

Además, indicaron que "la nueva fecha será comunicada una vez aseguradas las condiciones técnicas y logísticas adecuadas para su realización".

Se había anunciado la nueva fecha a principios de noviembre.

De acuerdo a la información brindada por el Emturyc, la tercera edición del festival iba a realizarse en inmediaciones del Museo Castagnino, con una expansión en ese sector de Lomas de Stella Maris.

A través de una autorización solicitada al Concejo Deliberante para el debido corte del tránsito vehicular, se supo a principios de mes que la edición comenzaría a las 16 y se extendería hasta las 21, aunque ese lapso de tiempo podría extenderse hasta la medianoche si la cantidad de público asistente así lo ameritase. Asimismo, en caso de condiciones climáticas adversas estaba previsto que se trasladara al domingo 30 de noviembre de 2025 en el mismo horario.