"Todos los psicópatas son asesinos": los estremecedores posteos de una de las víctimas del doble crimen en Córdoba

Un brutal doble femicidio seguido del secuestro de un niño de 5 años conmueve a la provincia de Córdoba. Las víctimas fueron Luna Giardina, de 27 años; y su madre, Mariel Zamudio, quienes fueron asesinadas este sábado por la mañana en su casa de Villa Serrana. El principal sospechoso es Pablo Laurta, expareja de Giardina y padre del pequeño, que estuvo prófugo durante más de 24 horas y fue detenido ayer.

El menor, identificado como P. R., fue intensamente buscado por las fuerzas policiales y hallado en las últimas horas. El acusado, de nacionalidad uruguaya, había sido denunciado por su exnovia hace tres años, cuando ella logró escapar de su país junto a su hijo tras un intento de estrangulamiento. En su denuncia ante la Justicia, la joven relató que el hombre la había atacado y que temía por su vida. Desde entonces, residía en La Docta, donde había iniciado una nueva vida junto a su mamá y retomado sus estudios universitarios en el área de agronomía. Pese a las medidas judiciales, el agresor logró ubicarla y perpetrar el ataque.

Horas antes del crimen, Luna había compartido en Facebook un mensaje que hoy toma un sentido estremecedor. “Vamos bien. ¡Qué lindo es llorar de felicidad! Lo que es para uno, siempre, siempre, termina llegando. Gracias a Dios”, escribió el viernes por la noche al celebrar una buena nota en la facultad. Apenas doce horas después, fue asesinada de un disparo. En otro posteo, más antiguo, había advertido: “Todos los psicópatas son asesinos”, y días atrás compartió una frase con tono de advertencia: “Por tu propia salud mental, toma las señales confusas de las personas como un rotundo no”.

La chica también había publicado un mensaje sobre su vínculo con su hijo, con quien mantenía una relación muy cercana. “Las madres no tienen plan B”, decía la imagen que subió a sus redes cuatro días antes del crimen, a la que acompañó con la frase: “Lo más hermoso”. Su actividad en redes mostraba a una mujer dedicada a la maternidad, los estudios y la reconstrucción personal, luego de años de violencia.

En paralelo, Laurta mantenía una intensa actividad digital y era señalado como administrador o colaborador de la página “Varones Unidos”, desde la cual cuestionaba el accionar judicial en causas de violencia de género. En ese perfil, de hecho, apareció una foto junto al hijo de ambos, titulada: “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”. La aparición de esos contenidos refuerza las sospechas sobre un trasfondo de odio y manipulación.