Usurparon una casa y la usaban como “point” para vender cocaína

El avance de una investigación a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas derivó en el allanamiento de una casa usurpada en el barrio Sarmiento donde detuvieron a dos hombres de 29 y 45 años, identificaron a otras dos personas y secuestraron elementos de interés para la causa.

En el marco de la investigación que comenzó el mes de mayo y tras el pedido que hicieron los fiscales de estupefacientes Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi, el Juzgado de Garantías N°2 autorizó un allanamiento en la vivienda ubicada en 11 de Septiembre casi Victoriano Montes.

En el lugar secuestraron una cantidad no precisada de cocaína sin fraccionar, balanzas de precisión, celulares, recortes de nylon y dinero. “Los sujetos habían usurpado la casa y desde hace un tiempo se juntaban con otras personas a consumir y también comercializaban al menudeo”, señalaron.

Ambos sujetos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y este jueves serán trasladados a Tribunales para prestar declaración.