El conductor del Vento que tenía cocaína y tusi seguirá detenido

El Juzgado de Garantías convirtió en detención la aprehensión del joven de 18 años que manejaba un VW Vento el jueves pasado que fue interceptado tras una persecución policial y que tenía en su poder cocaína, tusi, cerca de 800 mil pesos, 300 dólares y tres celulares. De esta manera, Joaquín Benávidez seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Cocaína secuestrada.

En su resolución, el Juez de Garantías Gabriel Bombini dispuso se haga un seguimiento y control sobre el estado de salud del imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a cargo de la fiscal Daniela Ledesma. En la resolución a la que tuvo acceso 0223, se hizo lugar al secuestro del rodado en el que escapó de la policía y se autorizó al Ministerio Público Fiscal al análisis integral de los tres iPhone secuestrados en el operativo.

Tal como se informó oportunamente, todo comenzó el jueves pasado a las ocho de la noche cuando personal de la Fuerza Barrial de Aproximación observó en inmediaciones de Nasser y Moreno al VW Vento de color blanco dominio LKI-222 que se dio a la fuga. El rodado fue interceptado en la avenida Eva Perón e Irala y si bien dos ocupantes se dieron a la fuga, el conductor fue aprehendido.

Tenía una pequeña cantidad de tusi.

En el registro de urgencia avalado por la fiscalía de Flagrancia, el personal secuestró en el auto que manejaba Benavídez, 89 gramos de cocaína, 5,8 gramos de tusi, una balanza de precisión con pilas colocadas, el dinero dividido en fajos y los tres celulares.

Para la defensa del imputado, a cargo del abogado penalista Pablo Carmona, todo el procedimiento debe ser declarado nulo y en tal sentido solicitarán esa resolución tras haber accedido al expediente en las últimas horas.