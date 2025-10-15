Reflotan proyecto para nombrar Elio Aprile a una de las plazas más importantes de Mar del Plata

El proyecto tantas veces debatido para que el exintendente Elio Aprile finalmente tenga una plaza en su honor parece que ahora sí se encamina a su aprobación en el Concejo Deliberante. Es que en los últimos días se reflotó una propuesta presentada en 2015 por la UCR y fue rápidamente sancionada en comisión, lo que generó una controversia con Unión por la Patria, autor de un expediente en tratamiento y que busca el mismo objetivo.

Más allá de la polémica, lo concreto es que el Concejo Deliberante se encamina a bautizar con el nombre de Elio Aprile a la actual Plaza del Milenio, espacio público recuperado bajo su gestión tras la demolición de la emblemática Manzana 115, delimitada por las calles Buenos Aires, Belgrano, Moreno y Avenida Patricio Peralta Ramos, y en el marco del plan de obras Mar del Plata 2000.

De sancionarse la ordenanza, el lugar pasará a denominarse “Plaza del Milenio - Intendente Elio Aprile”, tal y como lo propuso la UCR en un proyecto presentado en 2015 por la entonces concejala radical Cristina Coria, actual vicepresidenta de Osse. Años después, ese proyecto fue archivado y quedó en el olvido, pero en los últimos días fue desarchivado y aprobado en la Comisión de Educación.

La Plaza del Milenio, uno de los legados del plan de obras impulsado por Aprile.

La circunstancia generó suspicacias en el bloque de Unión por la Patria, que se abstuvo. Pero no por oponerse a homenajear a un exintendente radical, sino todo lo contrario. Es que el propio bloque presentó en 2023 un proyecto para nombrar al espacio público como “Plaza Intendente Blas Aurelio ´Elio´ Primo Aprile”. El expediente se encuentra actualmente en tratamiento a la espera desde mayo de 2023 de un informe de la Comisión de Nomenclatura.

“Acá hay una cuestión bien clara”, deslizó durante el debate en comisión la concejal Valeria Crespo, de Unión por la Patria y origen radical, al igual que Roberto Páez, el concejal que en 2023 volvió a instalar el tema. Para Crespo, el oficialismo sacó del archivo el viejo proyecto de la UCR para tabicar que el homenaje se de a través del proyecto opositor.

“De 2023 a esta parte no hubo un pedido de volver a tratar el expediente, si bien es cierto que el concejal Páez ya no está y tal vez no hubo interés de continuar ese expediente”, le respondió Daniel Núñez, concejal radical y hasta hace poco presidente del partido en Mar del Plata.

Interna aparte, el expediente ahora continuará su tratamiento en la Comisión de Legislación y todo hace suponer que el homenaje a Aprile está más cerca que nunca. Antes, se esperará la remisión de un dictamen de la Comisión de Nomenclatura.