Brutal: atacó a golpes a la pareja y se enfrentó a los policías que lo redujeron

Lo aprehendió personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar.

“Un conflicto de instancias privadas”. Eso dijo la denuncia que se hizo al 911 y permitió aprehender a un hombre de 31 años que había golpeado brutalmente en el rostro a su pareja en una vivienda de Santa Clara del Mar.

Luego del aviso a la Central de Emergencias, personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara llegó a una vivienda en inmediaciones de las calles Bruselas y Selva Negra donde redujeron al sujeto que minutos antes golpeó a su pareja en el rostro.

Tiene 31 años.

“El hombre se puso agresivo y fue reducido tras un forcejeo antes de llevarlo a la dependencia”, informaron autoridades policiales.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo mediando violencia de género y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.