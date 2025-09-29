Coto celebra 55 años con un sorteo de más de 300 millones de pesos en premios

Coto, la compañía 100% argentina, cumple 55 años y lo celebra a lo grande con el sorteo que todos estaban esperando. Desde el 25 de Septiembre hasta el 4 de Noviembre del 2025 inclusive, comprando en las sucursales adheridas de Coto podés participar por un año de compras gratis. Además, los ganadores también estarán ayudando a una entidad benéfica. ¡Hay más de 300 millones de pesos en premios!

Por cada $5.000 en tu compra en cualquiera de las sucursales adheridas, vas a obtener una chance para participar del Sorteo. Si comprás alguno de los productos seleccionados que están identificados con el logo “EXTRA CHANCE” sumás una chance extra por cada uno de estos productos. Si sos miembro de Comunidad COTO duplicás tus chances y si compraste a través de COTO Digital triplicás tus chances.

Durante este mes aniversario, Coto también celebrará junto al público con ofertas espectaculares en marcas líderes y una destacada propuesta de promociones bancarias y billeteras electrónicas junto con descuentos con Comunidad Coto.

Este espectacular Sorteo contará con un spot especial que tiene como protagonista al jugador de fútbol campeón del mundo Rodrigo De Paul. La campaña 360 tendrá una amplia cobertura y difusión en canales de TV Abierta y Cable, radio, vía pública, cine, medios gráficos, digitales y redes sociales, así como también dentro de las sucursales de la compañía.

Coto también quiere alertar al público en general que no se dejen engañar con falsos concursos y premios. Los ganadores del sorteo recibirán una tarjeta física de compra que será entregada en mano. Nunca les pedirán información bancaria ni claves personales para acceder a ningún premio. Tampoco les harán una transferencia de dinero por ningún medio. Ante cualquier duda o sospecha, Coto recomienda comunicarse al 0800-888-4848 (FONOCOTO).

Podés seguir todas las últimas novedades del Sorteo en su Instagram @coto_ar, TikTok @coto_arg o su canal de WhatsApp COTO.