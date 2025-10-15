Arrancó en el hospital de Balcarce la puesta en valor del área de oncología

Así se iniciaron las obras en el hospital Fossati de Balcarce para renovar el área de oncología.

Se iniciaron en Balcarce los trabajos de remodelación y puesta en valor del sector de oncología del hospital municipal “Felipe Fossati”. La ejecución se financia con recursos aportados desde la cooperadora del centro asistencial, en el marco de un período de constantes obras de modernización de los diferentes pisos del nosocomio encaradas en los últimos años.

En primer lugar, se destacó que el proyecto prevé una modernización integral del espacio destinado a tratamientos de quimioterapia, oncología y oncohematología.

Las tareas permitirán dotar al área de mayor amplitud, iluminación, ventilación natural y mejora del sanitario, garantizando un entorno más confortable y funcional tanto para pacientes como para el personal médico.

Además, la obra busca conservar la estética y el estilo alcanzados en las recientes refacciones de las habitaciones de los pisos segundo y tercero, de modo de mantener una armonía visual en todo el edificio.