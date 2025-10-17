Encontró a la venta la bicicleta que le robaron y le avisó a la policía

Un hombre de 46 años que ofrecía a la venta una bicicleta sustraída horas antes fue aprehendido por personal policial en la zona de Plaza Rocha y notificado de la formación de una causa penal ante la fiscalía de Flagrancia.

Tiene 46 años.

Autoridades policiales informaron que el hecho se registró el jueves por la tarde en la esquina de 14 de Julio y Luro cuando un hombre de 84 años alertó al personal policial que allí estaba la bicicleta que le robaron pocas horas antes.

Los oficiales hicieron las actuaciones por averiguación de ilícito que ordenó la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro. No se tomaron medidas restrictivas de la libertad y el rodado quedó secuestrado hasta que se acredite su preexistencia.