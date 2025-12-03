Coquito, el perro influencer que es adiestrado en Instagram y busca ser adoptado
Se trata de un perro adulto adiestrado y acostumbrado a vivir con humanos. Conocé su historia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Coquito es un perro adulto, de tamaño mediano que, por su pelaje muchos califican como “perro vaquita” que, tras ser rescatado hace cuatro meses por Jorgelina y Laura fue adiestrado y ahora, comenzó su derrotero para encontrar una familia que lo adopte.
Para agilizar la búsqueda de adoptantes para “Coqui” Laura y Jorgelina abrieron la cuenta de Instagram Coqui.25 en la que van mostrando el día a día de sus actividades. Allí se lo puede ver paseando, yendo a sus clases de adiestramiento, recibiendo caricias o simplemente sentado mirando fijo a la cámara.
Coquito fue rescatado con sarna, desnutrido, mirada temerosa, enfermedades por falta de cuidados, triste y cansado de caminar hasta que lo recuperaron y hoy se encuentra en búsqueda de un hogar.
“Dicen que soy muy dulce”, escribieron junto a una foto de la mascota que tiene aproximadamente siete años e indicaron que "Coqui" se lleva bien con otros perros.
"Es un excelente compañero y vale la pena darle una oportunidad y brindarle un hogar", aseguran.
Quienes quieran adoptar a “Coqui” pueden comunicarse con Jorgelina al (223)5198769 o Laura al (223)6045547
