Robaron un auto a mano armada y los interceptaron: un aprehendido y un prófugo

Una denuncia por el robo a mano armada de un automóvil Renault Clío dio lugar al accionar de operadores del COM que permitieron interceptar el rodado una hora más tarde y aprehender a uno de los dos ocupantes, un adolescente de 17 años.

Una vez cargada la información del rodado sustraído al Anillo Digital, las cámaras del Centro de Operación y Monitoreo lograron visualizarlo por la zona de Colón y Leguizamón. Se dio aviso al personal policial que inició la persecución hasta que lo interceptaron en Garay y Coronel Suárez.

El rodado había sido robado una hora antes.

“Durante el trayecto habían intentado ingresar en un domicilio con fines delictivos”, señalaron desde el municipio.

Los oficiales que interceptaron el rodado aprehendieron al adolescente de 17 años mientras que el otro ocupante se dio a la fuga. En el marco de una causa por encubrimiento agravado fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión de Batán.