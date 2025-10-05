Detienen a un joven por venta de drogas tras una investigación de la PFA

Lo incautado por la PFA en Pinamar en un punto de venta de drogas.

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación con el propósito de combatir el narcotráfico, efectivos del de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una boca de expendio de sustancias ilícitas en la ciudad de Pinamar.

La presente causa tuvo su origen en agosto de este 2025, por requerimiento de la Unidad Fiscal de Investigación N°3 de Dolores a cargo de Marcos Scoccimarro y con intervención de la ayudantía fiscal de estupefacientes de Guillermo Vernetti.

Dichas autoridades solicitaron al personal de la PFA en Pinamar la realización de tareas investigativas, tendientes a establecer presuntas maniobras narcotraficantes en la citada ciudad balnearia.

Consecuentemente, los agentes federales desarrollaron labores de campo y análisis de la información disponible, determinando la existencia de un inmueble ubicado sobre la calle De La Trucha al 1700, el cual efectivamente funcionaba como un punto de venta de drogas.

Producto de las pesquisas, además, se identificó al morador de dicha vivienda, tratándose de un hombre que se encargaría de la distribución de las sustancias ilícitas.

Contando con el total de los datos aportados, el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell a cargo de David Leopoldo Mancinelli, ordenó la realización del correspondiente allanamiento.

Durante el procedimiento, se logró la detención del investigado. Asimismo, y con la ayuda del can detector de drogas “Aaron”, se secuestraron 314 dosis de marihuana, una planta de cannabis sativa, 157 mil pesos en efectivo, producto de los ilícitos, elementos de corte y fraccionamiento, cuatro teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El detenido, de nacionalidad argentina y de 28 años, quedó junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).