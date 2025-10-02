Hallan un auto robado y detienen a un hombre de 77 años

Un automóvil que había sido sustraído el martes pasado en inmediaciones de la Jefatura Departamental fue hallado durante un allanamiento en el barrio Libertad en el que aprehendieron a un hombre de 77 años e identificaron a otro de 43 y una mujer de 28.

El 30 de septiembre un hombre de 41 años denunció en la comisaría segunda que le había sustraído el Renault Kwid en la zona de Garay y Buenos Aires. Con los datos recabados por los efectivos, se solicitó un allanamiento para una vivienda ubicada en inmediaciones de Bayley y Libertad.

Tiene 77 años.

La medida, avalada por la Justicia de Garantías, se hizo efectiva en las últimas horas y en el lugar secuestraron el rodado, celulares y una notebook. “Policía Científica obtuvo rastros papilares positivos en la puerta trasera del rodado”, señalaron fuentes oficiales.

El fiscal Joaquín Morán de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA) dispuso el alojamiento del hombre de 77 años en el complejo penitenciario de Batán y no tomó ninguna medida con las otras dos personas identificadas en el lugar.