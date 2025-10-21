El Municipio avanza con la compra de 10 bodycams para la Patrulla Municipal: recibió dos ofertas

El gobierno municipal recibió dos ofertas en la licitación que realizó este lunes para equipar a la Patrulla Municipal con 10 bodycam, dispositivos que servirán para filmar y seguir en tiempo real el accionar de los agentes que integran el cuerpo de prevención.

La apertura de sobres de la Licitación 21/25 concluyó con la presentación de dos oferentes, cuyas ofertas ahora serán analizadas por los organismos técnicos correspondientes. El presupuesto más económico es de $85.066.280 de la firma Exanet SA, mientras que Juan Bacigalupo ofertó $94.453.754.

Los dispositivos a adquirir por la Secretaría de Seguridad son cámaras corporales de apoyo a trabajadores de seguridad pública, inspección y servicios técnicos, las cuales deben permitir la transmisión y grabación de vídeo con audio y GPS a una sala de control central.

Asimismo, las imágenes se deben poder visualizar en tiempo real y almacenar para su revisión, utilizando un software centralizado. Deben ser robusta y resistentes al agua y al polvo, contar con batería de larga duración, como también rastreo y localización con GPS.

Tras las pistolas byrna ahora el gobierno amplía el equipamiento de la Patrulla Municipal.

El uso de las bodycam se ha dispersado en distintas partes del mundo y ha ayudado a las fuerzas de seguridad no sólo a mejorar su rendición sino también a grabar su accionar para aumentar la transparencia, ya que pueden tener funcionalidades como grabación en alta definición, visión nocturna, GPS integrado, y transmisión en tiempo real.

"Es una nueva estrategia que tiene que ver con el monitoreo no sólo dependa del humano sino que también la tecnología ayude. Hoy, por ejemplo, el sistema de patentes sirve mucho y se detecta automáticamente; entonces estas cámaras corporales también lograrán identificar algunas cuestiones que a veces son indetectables para el ojo humano", adelantó el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalvez, hace unos días en diálogo con Extra (102.1).

Su adquisición se da en el marco del acuerdo alcanzado con la Provincia de Buenos Aires con el Fondo de Fortalecimiento en Seguridad destinado a distintos municipios, de los cuales General Pueyrredon recibió una parte.

"Esperamos que antes del verano o durante la temporada misma ya podamos agregar estas herramientas a nuestros agentes para mejorar aún más su accionar", confió el funcionario.