Horror: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé de 11 meses

Un hombre fue detenido acusado de asesinar a su pareja y a su bebé de 11 meses en una vivienda de la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. El doble crimen fue descubierto tras una denuncia realizada por familiares de la joven víctima.

La intervención policial se produjo luego de que la familia de Agustina Cardozo López alertara que no lograba comunicarse con ella desde hacía varias horas. Según relataron, el hombre que convivía con la joven atendía desde el interior de la vivienda, pero se negaba a permitir cualquier contacto con ella.

Ante la denuncia, efectivos policiales se dirigieron a la casa ubicada en Matienzo al 5500 y realizaron un allanamiento de urgencia, autorizado tras la intervención de la fiscalía especializada en violencia de género, de acuerdo a lo informado por el portal Inforbano.

Al ingresar al domicilio, los agentes se encontraron con Agustina y su bebé Dominic sin vida, ambos con heridas cortantes. El acusado ya no se encontraba en el lugar, ya que se había dado a la fuga al advertir la presencia policial. Personal médico constató las muertes y se realizaron las pericias correspondientes en la escena.

Tras analizar cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron detener al principal sospechoso horas después. Fue imputado por el delito de doble homicidio agravado, mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses para determinar las circunstancias del crimen. La causa quedó a cargo de fiscalías especializadas en homicidios y violencia de género.