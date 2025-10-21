Contundente rechazo del STM a las designaciones a dedo de personal jerarquico: pidió anularlas y si no irá a la Justicia

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de General Pueyrredon manifestó su "más enérgico rechazo" a las designaciones de personal jerárquico sin concurso, tal como exige la Ley 14.656 y el Decreto 1843/17, "normas que garantizan la igualdad de oportunidades y el principio de mérito en la carrera administrativa".

La referencia es una veintena de nombramientos conocidos en las últimas dos semanas a través de sucesivos decretos del intendente Guillermo Montenegro, designaciones que tendrán efecto hasta la convocatoria a concurso público. Para el sindicato, se trata de una "decisión que viola los principios de legalidad, transparencia e igualdad que deben regir el empleo público".

"Durante más de cinco años, la actual gestión municipal sostuvo el sistema de concursos, fortaleciendo la institucionalidad y respetando los derechos de los trabajadores. Sin embargo, este apartamiento repentino de ese compromiso rompe la confianza legítima de quienes han tenido la expectativa que las vacantes se cubrirían conforme a derecho", le reprochó el gremio a Montenegro.

En esa línea, añadió que "cada nombramiento arbitrario lesiona la carrera de cientos de agentes municipales que tienen una legítima expectativa de acceder a mejores cargos mediante el esfuerzo, la capacitación y el mérito. No existía, además, ninguna urgencia que justificara una designación directa, ya que las distintas áreas contaban con personal responsable en funciones y el concurso en muchos casos se encontraba en trámite".

El intendente realizó una veintena de nombramientos a semanas de dejar el cargo.

Por todo ello, el gremio reclamó la anulación "inmediata" de los decretos y el llamado a concurso, en tanto se aplique la aplicación de la bonificación por mayor función como mecanismo legítimo para reconocer responsabilidades sin afectar los derechos de los demás trabajadores. De no concretarse el pedido, adelantó que irá a la Justicia.

Finalmente, el STM se refirió puntualmente a dos de los nombramientos, por tratarse de funcionarias políticas. "A ello se suma el repudio absoluto a la incorporación de personal político a la planta municipal a escasos días del cambio de Intendente, práctica que resulta inadmisible, lesiva del interés público y contraria al respeto institucional que la transición de gobierno exige", remarcó.

Si bien no las nombró, se trata de la exdirectora general del Emturyc, Valeria Méndez, y la exdirectora de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, Viviana Salguero. En el primer caso, Méndez renunció al cargo político, fue nombrada en planta y luego ascendida a directora del Emturyc, en un cargo ahora de carrera. Algo similar ocurrió con Salguero, aunque ella mantenía un cargo de carrera.

"El respeto por la carrera administrativa, la igualdad de oportunidades y la transparencia no son consignas: son mandatos legales y éticos que deben cumplirse", finalizó el gremio en un comunicado firmado por su secretario general, Daniel Zacarías, y el secretario adjunto, Cristian Milasincic.