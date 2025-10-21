Andaba en moto, escapó de un control y lo atraparon tras una persecución

Un sujeto de 21 años que el martes a la madrugada se dio a la fuga en moto durante un operativo de la policía y la Patrulla municipal fue aprehendido tras una persecución y notificado de la formación de causa ante la Justicia Correccional.

El operativo se hacía en la intersección de Colón y Santa Fe cuando el personal que llevaba adelante el operativo vieron que el joven se dio a la fuga sin acatar las órdenes por lo que iniciaron una persecución que terminó en calle Roca y Santiago del Estero.

Allí se hicieron las infracciones de tránsito de rigor y personal municipal secuestró el rodado. Desde el Juzgado Correccional N°4 dispusieron que se lo notifique y se le otorgue la libertad bajo caución juratoria.